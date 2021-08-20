برئاسة المغرب.. وفد يطلع رئيس الاتحاد الافريقي على اختلالات البرلمان الإفريقي

هبة بريس

أطلع وفد برلماني إفريقي بقيادة المغرب، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ،الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي السيد فيلكس تشيسيكيدي الخميس بكينشاسا،على الاختلالات التي يعرفها البرلمان الأفريقي.

وأوضح مجلس النواب في بلاغ اليوم الجمعة، أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات الإفريقية المنعقد بالرباط بتاريخ 08 يوليوز 2021 برعاية من البرلمان المغربي، والذي تم خلاله المصادقة بالإجماع على البيان الختامي الذي تطرق إلى عدد من الاختلالات المقلقة التي شابت عمل البرلمان الإفريقي منذ ماي 2021.

ويتكون وفد لجنة المتابعة والمصالحة من رؤساء وممثلي برلمانات جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية الكونغو، والكاميرون، ومالي، وغامبيا، ومدغشقر، والسنغال، والغابون، في حين مثل رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي في هذا اللقاء من طرف نائبه السيد محمد التويمي بنجلون.

وبهذه المناسبة، يضيف المصدر ذاته، استعرض التويمي بنجلون نيابة عن لجنة المتابعة والمصالحة التوصيات المنبثقة عن الاجتماع التشاوري الذي عقد في الرباط، مؤكدا على ضرورة مواجهة الأسباب واستخلاص كل النتائج المترتبة عن فشل الدورة الأخيرة للبرلمان الإفريقي، وذلك من أجل التوصل إلى حل توافقي، وإعادة إطلاق الأنشطة القانونية للمؤسسة القارية.

كما أعرب عن الإرادة الجماعية لأعضاء اللجنة للتوصل إلى حل توافقي، في جو من الهدوء والتماسك، ومن خلال التوفيق بين مختلف وجهات النظر، وبما يضمن تجنب القطيعة والانقسام الذي قد يضر بالمكتسب المؤسساتي الثمين الذي يمثله البرلمان الإفريقي لشعوب القارة الأفريقية.

ولهذه الغاية، طلبت اللجنة التدخل البالغ الأهمية لفخامة الرئيس” تشيسيكيدي”، والمساعدة على حل ناجع للأزمة عبر القيام بكل مبادرة يراها مفيدة مع نظرائه ومع هيئات الاتحاد الأفريقي لهذا الغرض.

من جانبه، رحب الرئيس “تشيسيكيدي” بمبادرة المغرب، وأعرب عن أسفه العميق لما حدث خلال الدورة الرابعة للجمعية العمومية للبرلمان الإفريقي،

وأضاف “مثل هذه الأحداث تعكس صورة سيئة للغاية عن القارة”، داعيا أعضاء البرلمان الأفريقي إلى تجاوز ما وقع “وتغليب المصالح العليا للقارة”.

وخلص البلاغ إلى أن الرئيس الكونغولي تعهد من جانبه، بدعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى تنظيم اجتماع خاص يشارك فيه مكتب ندوة الرؤساء ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية من أجل “بلورة التوجهات” المرتبطة بالأزمة التي يمر بها البرلمان الإفريقي.

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