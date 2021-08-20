الموت يفجع نبيلة معن في والدها

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت قبل قليل، الفنانة المغربية نبيلة معن، عن وفاة والدها، عبر تدوينة قامت بنشرها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقالت معن في منشور أرفقته بصورة تجمعها بوالدها الراحل :” الله يرحمك أ بابا كنت رجلاً رائعا، راقيا، وستظل ترافقني مدى الحياة، إنّا لله و إنا إليه راجعون”.

و فور إعلانها خبر وفاة والدها، انهالت عليها تعاليق المواساة و المؤازرة من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

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