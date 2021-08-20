أردوغان: العالم لم يظهر الاهتمام اللازم بأفغانستان

هبة بريس - وكالات

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد أنقرة لإجراء محادثات مع قادة حركة “طالبان إذا اقتضى الأمر، متهما العالمين الغربي والإسلامي بـ”عدم إظهار الاهتمام اللازم” بأفغانستان.

وشدد أردوغان في تصريحات للصحفيين بعد صلاة اليوم الجمعة في اسطنبول، على أن دول الغرب لم تبدي الاهتمام المطلوب على مدى عقود بتطوير أفغانستان وأن المجتمع الدولي لم تتحرك على نحو جاد للتعامل مع الأزمة في هذا البلد.

وقال الرئيس التركي إن “مليارات الدولارات تمت إنفاقها على أهداف أخرى، بينما تُرك الشعب الأفغاني بوحده وجها لوجه مع مشاكله”.

وأكد أردوغان أن تركيا قد عقدت عددا من اللقاحات مع “طالبان” والتواصل بينهما مستمر، مبديا استعداده للقاء قادة الحركة شخصيا.

وتابع: “يمكننا إجراء مباحثات مع “طالبان” إذا لزم الأمر، فهناك حقائق على الأرض، لذلك عندما يُطرق بابنا سنفتحه”.

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