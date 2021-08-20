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متهم في قضية اغتصاب بتركيا.. أمن مطار البيضاء يوقف مواطنا بلجيكيا

2021-08-20 / 12:33 مساءً
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هبة بريس - الدار البيضاء

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، من توقيف مواطن بلجيكي من أصول تركية يبلغ من العمر 55 سنة، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية التركية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاغتصاب.

وقد تم توقيف المواطن الأجنبي المذكور مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من بلجيكا، بعدما كان يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” بناءً على طلب من السلطات القضائية التركية، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض سيدة للاغتصاب في غضون سنة 2011.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات التركية المختصة بقرار التوقيف للتعجيل بإرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف المواطن الأجنبي المذكور، في سياق الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.

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تعليق واحد

  1. نعم الاستخبارات والأمن بالمغرب اقوى استخبارات في العالم.وهذا ما يؤرق ويزعج حتى الدول الغربية من امثال المانيا وفرنسا و اسبانيا و تحاول المس بسمعة المخابرات المغربية عبر منظمات استءجارية مثل هويمان يوتش و جريدة لوموند الفرنسية وغيرها من دون حجج ولا براهين تذكر..رغم ان المخابرات المغربية هي التي يرجع لها الفظل في كشف الارهاب والجرائم في هذه الدول وفي امريكا حتى قبل وقوع الرهاب او الجراءم. .يا لها من وقاحة ومن غباوة ومن مهزلة.
    فالمغرب اصبح رقما صعبا على جميع المستويات وهو الان قوة إقليمية ويضرب له الف حساب.ومغرب اليوم هو ليس هو مغرب امس كما قال السيد ناصر بوريطا.

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