متهم في قضية اغتصاب بتركيا.. أمن مطار البيضاء يوقف مواطنا بلجيكيا

هبة بريس - الدار البيضاء

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، من توقيف مواطن بلجيكي من أصول تركية يبلغ من العمر 55 سنة، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية التركية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاغتصاب.

وقد تم توقيف المواطن الأجنبي المذكور مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من بلجيكا، بعدما كان يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” بناءً على طلب من السلطات القضائية التركية، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض سيدة للاغتصاب في غضون سنة 2011.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات التركية المختصة بقرار التوقيف للتعجيل بإرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف المواطن الأجنبي المذكور، في سياق الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.

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