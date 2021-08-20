إصابة سائحين أجنبيين بجروح في حادثة سير على مشارف الرشيدية

2021-08-20 / 12:22 مساءً
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هبة بريس - الرشيدية

أصيب سائحين أجنبيين بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير، وقعت عشية الخميس 19 غشت الجاري على مستوى “الدرمشان” بالطريق الوطنية الرابطة بين الرشيدية والريش .

مصادر “هبة بريس” أوردت أن الحادثة نجمت عن انقلاب سيارة رباعية الدفع كانت تحمل على متنها 05 سياح أجانب الى جانب مغربيان، وادت الى اصابة سائحين أجنبيين بجروح متفاوتة الخطورة، واصابة الاخرين بجروح طفيفة.

وقد تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية لتلقي العلاجات الضرورية.

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