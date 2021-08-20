قيس سعيد: البعض له من الأموال ما يغني التونسيين

هبة بريس - وكالات

استنكر الرئيس التونسي قيس سعيّد إطلاق سراح القاضية التي ضبطت مؤخرا وبحوزتها مبلغ مالي هام من العملة التونسية والأجنبية (1.5 مليون دينار).

وتابع في كلمة يوم الخميس قائلا “لُخرا هازة مليار وكملوا سيبوها. لم نتدخل يوما في القضاء ولكن ليتحمل مسؤوليته إما أن يكون في الموعد مع التاريخ، أو فإن من يتواطأ مع هؤلاء سيتحمل مسؤوليته”.

وأكد سعيّد أن “البعض له من الأموال ما يغني التونسيين”، مضيفا “أموال كثيرة في تونس، ورغم أنني أشك في تورط بعض الأشخاص الذين لم يصدر في شأنهم حكم قضائي، ورغم ذلك تم تمكينهم من السفر إلى الخارج.. كان بإمكاني إصدار أوامر بإغلاق الحدود لكن الأمر يتعلق بمصالح التونسيين وبالجسور المخصصة لجلب المساعدات الطبية والتلاقيح ومكثفات الأكسجين”.

كما قال سعيد، إنه يتخذ قراراته بمفرده بناء على قناعاته وليس بناء على “توازنات وهمية”، مؤكدا أنه لا أحد يتحكم في قراراته وأنه لن يكون رهينة بيد أي شخص.

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