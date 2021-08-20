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بطولة العالم لألعاب القوى: تأهل المغربيتين ربيعي وأزرور إلى نهائي 1500م

2021-08-20 / 11:52 صباحًا
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هبة بريس

تأهلت العداءتان المغربيتان ،نهيلة ربيعي ومريم أزرور ، إلى نهاية سباق 1500م، ضمن منافسات بطولة العالم للشبان (أقل من 20 سنة)، التي تحتضنها العاصمة الكينية نيروبي إلى غاية 22 غشت الجاري.

وضمنت ربيعي مشاركتها في السباق النهائي بعد احتلالها المركز السادس في السلسلة الإقصائية الأولى بتوقيت 4 د و31 ث و28 /100.

وعاد المركز الأول للسباق للإثيوبية دريبي ويلتيجي بعد قطعها المسافة في زمن قدره 4 د و26 ث و26 /100، متقدمة على الكينية ويني جيموتاي بتوقيت 4 د و26 ث و47 /100، تلتها في المركز الثالث الإسبانية مرييا أرنديلو بتوقيت 4 د و29 ث و37 /100.

أما مريم أزرور فبلغت نهائي سباق 1500م بعدما حلت ثالثة في السلسلة الإقصائية الثانية بتوقيت 4 د و24 ث و50/ 100، على التوالي خلف الكينية بوريتي شيبكروي بتوقيت 4 د و22 ث و10 /100 والإثيوبية هيووت ميهاري بتوقيت 4 د و22 ث و37 /100.

وسيجرى السباق النهائي لمسافة 1500م إناثا بعد غد الأحد.

وكان العداء المغربي حمزة بوشاليخ قد تأهل ،أمس الخميس، بدوره إلى نهاية سباق 1500م بعد احتلاله المركز الخامس في السلسلة الإقصائية الأولى بتوقيت 3 د و51 ث و50 /100

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