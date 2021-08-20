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تونس.. اندلاع 65 حريقا في يوم واحد

2021-08-20 / 10:53 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

شهدت أنحاء عديدة من تونس 65 حريقا أمس الخميس.

وحسب بيان نشره موقع قناة نسمة التونسية، فقد أكدت وزارة الداخلية أن وحدات الحماية المدنية، أطفأت خلال الـ24 ساعة الماضية، 65 حريقا بمناطق مختلفة من البلاد.

وأورد البيان مجمل ما قامت به أفرع الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة، حيث أجرت الخميس، 309 تدخلا، منها 65 لإطفاء حرائق و76 للنجدة والإسعاف بالطرقات و149 للإسعاف في غير حوادث المرور و5 في حوادث الشواطئ.

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‫4 تعليقات

  1. ودابا حتى تونس تقول المغرب اللي شعل فيهم العافية بحال اللي قالو عشرة في عقل الكابرانات ديال الجزائر المذلولين ولاد الترك وفرانسيس

  2. الحمدلله ملي التوانسة بعدا بعقلهوم مالصقوهاش فينا ماشي بحال جمهورية العسكر الفاشلة والهشة التي لاتستطيع إطفاء حريق وتتهم المغرب باشعال النيران ب télécommande هههههه.

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