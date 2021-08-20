تونس.. اندلاع 65 حريقا في يوم واحد

هبة بريس - وكالات

شهدت أنحاء عديدة من تونس 65 حريقا أمس الخميس.

وحسب بيان نشره موقع قناة نسمة التونسية، فقد أكدت وزارة الداخلية أن وحدات الحماية المدنية، أطفأت خلال الـ24 ساعة الماضية، 65 حريقا بمناطق مختلفة من البلاد.

وأورد البيان مجمل ما قامت به أفرع الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة، حيث أجرت الخميس، 309 تدخلا، منها 65 لإطفاء حرائق و76 للنجدة والإسعاف بالطرقات و149 للإسعاف في غير حوادث المرور و5 في حوادث الشواطئ.

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