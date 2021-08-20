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كلميم.. تعزيز العرض الصحي بإقامة مستشفى ميداني لمرضى كورونا

2021-08-20 / 9:48 صباحًا
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هبة بريس

تعزز العرض الصحي في جهة كلميم وادنون بإقامة مستشفى ميداني بكلميم لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بطاقة استيعابية تصل إلى 128 سرير مجهز بأحدث الوسائل والتقنيات العصرية.

وتندرج إقامة هذا المستشفى الميداني في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة لمواجهة تطورات الوضعية الوبائية على الصعيد الوطني بصفة عامة وبجهة كلميم وادنون بصفة خاصة، والمتسمة بارتفاع في عدد حالات الإصابة بـ (كوفيد-19).

كما يروم إحداث هذا المستشفى تخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية بكلميم، في ظل الارتفاع الذي تعرفه الوضعية الوبائية على مستوى الإقليم.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في جهة كلميم وادنون إلى غاية 17 غشت الجاري، بحسب معطيات تم تقديمها خلال هذه الزيارة الميدانية، 12 ألفا و331 حالة منذ ظهور الجائحة، بينها 9097 حالة شفاء و192 وفاة.

ويحتل إقليم كلميم المرتبة الأولى بالجهة من حيث عدد الإصابات المؤكدة بـ 7345 حالة منها 5791 حالة شفاء، متبوعا بإقليم سيدي إفني بـ 2387 حالة مؤكدة منها 1096 حالة شفاء.

ويأتي في المرتبة الثالثة إقليم طانطان بـ 1622 حالة مؤكدة منها 1286 حالة شفاء، متبوعا بإقليم أسا الزاك بـ 977 حالة مؤكدة منها 924 حالة شفاء.

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