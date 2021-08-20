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إسبانيا تمنع سفينتين حربيتين روسيتين من الرسو في ميناء سبتة

2021-08-20 / 9:36 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قالت صحيفة “إل بايس” الإسبانية إن وزارة الخارجية لم تسمح لسفينتين حربيتين روسيتين بالرسو في ميناء سبتة المحتلة على الساحل الشمالي لإفريقيا.

ووفقا للصحيفة، فقد طلب الجانب الروسي الإذن بالرسو في سبتة المحتلة من 18 إلى 20 غشت للسفينة الكبيرة المضادة للغواصات “نائب الأدميرال كولاكوف”، وزورق القطر “ألتاي”.

وكان المكتب الصحفي لأسطول الشمال الروسي قال يوم الثلاثاء إن السفينة الحربية “نائب الأدميرال كولاكوف”، دخلت مياه البحر الأبيض المتوسط لتنضم إلى المجموعة البحرية الروسية.

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‫3 تعليقات

  2. محاولة رسو السفينتين في موانىء مدينتين محتلتين يعني ان روسيا ليست لها اية مبادىء وان شعاراتها الكاذبة باحترام القانون الدولي ليست الا اكاذيب في مناوءة امريكا…والحقيقة انها ابعد ما تكون عن أخلاقيات القانون ولاتمانع في مشاركة الدول الاستعمارية الكعكة !

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