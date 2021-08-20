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ابتزوا سائقي شاحنات للركن مقابل أموال.. توقيف 5 أشخاص بفاس

2021-08-20 / 9:21 صباحًا
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هبة بريس - فاس

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة فاس، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و58 سنة، جميعهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الابتزاز وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك بعد الاشتباه في تورط الفاعل الرئيسي في الاستعانة بالموقوفين الأربعة الآخرين في ارتكاب أعمال الابتزاز والتهديد في مواجهة تجار الخضار بمنطقة “الحفرة” بمدينة فاس، والتي يستغل بها موقفا عشوائيا لركن وتوقيف شاحنات نقل الخضار والفواكه بغرض تحصيل مبالغ مالية من سائقيها بدون موجب قانوني.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن ضبط المشتبه فيهم متلبسين بحيازة مجموعة من الأسلحة البيضاء وقنينة غاز مسيل للدموع، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال المنسوبة لهم، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة صباح يومه الخميس.

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