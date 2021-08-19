كندا تؤكد استعدادها لقبول الأفغان الذين سيتم إجلاؤهم

2021-08-19 / 11:21 مساءً
1

هبة بريس ـ وكالات

أكدت مجموعة من الدول رغبتها في استقبال المواطنين الأفغان الذين سيتم إجلاؤهم من بلادهم بعد سيطرة حركة طالبان على نظام الحكم.

و في هذا الصدد، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن عددا من الدول أكدت استعدادها لاستقبال المواطنين الأفغان الذين تقوم واشنطن بإجلائهم من أفغانستان.

وأكد المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية أن كندا تأتي في طليعة الدول التي أبدت استعدادها لمساعدة الأفغان و استقبالهم فوق أراضيها.

كما أوضح أن دولا أخرى تسير في نفس الاتجاه و هي ألبانيا وأوغندا وتشيلي والمكسيك، مضيفا أن الولايات المتحدة تعتزم أيضا استضافة الأفغان في قواعدها العسكرية في قطر والكويت.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of استرازينكا: نطور علاجا بالأجسام المضادة يقي من الإصابة بكورونا

استرازينكا: نطور علاجا بالأجسام المضادة يقي من الإصابة بكورونا

2021-08-20 / 1:18 مساءً
Photo of أردوغان: العالم لم يظهر الاهتمام اللازم بأفغانستان

أردوغان: العالم لم يظهر الاهتمام اللازم بأفغانستان

2021-08-20 / 12:52 مساءً
Photo of قيس سعيد: البعض له من الأموال ما يغني التونسيين

قيس سعيد: البعض له من الأموال ما يغني التونسيين

2021-08-20 / 12:17 مساءً
Photo of رسميا.. البرلمان الصيني يصادق على قانون يسمح بإنجاب 3 أطفال

رسميا.. البرلمان الصيني يصادق على قانون يسمح بإنجاب 3…

2021-08-20 / 11:36 صباحًا
Photo of تونس.. اندلاع 65 حريقا في يوم واحد

تونس.. اندلاع 65 حريقا في يوم واحد

2021-08-20 / 10:53 صباحًا
Photo of دراسة: الإصابة بـ”دلتا” بعد اللقاح كما قبله

دراسة: الإصابة بـ”دلتا” بعد اللقاح كما قبله

2021-08-20 / 10:09 صباحًا
Photo of إسبانيا تمنع سفينتين حربيتين روسيتين من الرسو في ميناء سبتة

إسبانيا تمنع سفينتين حربيتين روسيتين من الرسو في ميناء…

2021-08-20 / 9:36 صباحًا
Photo of الشرطة الأمريكية تعتقل صاحب شاحنة مفخخة حاول الوصول لبايدن

الشرطة الأمريكية تعتقل صاحب شاحنة مفخخة حاول الوصول لبايدن

2021-08-19 / 10:07 مساءً
Photo of وفاة لاعب منتخب أفغانستان بعد هروبه من طالبان

وفاة لاعب منتخب أفغانستان بعد هروبه من طالبان

2021-08-19 / 9:42 مساءً
Photo of وزير خارجية الجزائر: “أنهينا ترسيم حدودنا مع جميع البلدان المجاورة”

وزير خارجية الجزائر: “أنهينا ترسيم حدودنا مع جميع البلدان…

2021-08-19 / 9:00 مساءً

تعليق واحد

  1. الافغان سيقبلوا العيش في المكسيك والمكسيكبون اصلا يهاجرون الى امريكا وكندا.
    من يتصور أن الافغان سيقبلوا اللجوء الى اوغاندا البانيا والمكسيك او حتى المغرب فهو واهم
    انها منطقة عبور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق