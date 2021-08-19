كندا تؤكد استعدادها لقبول الأفغان الذين سيتم إجلاؤهم

2021-08-19 / 11:21 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أكدت مجموعة من الدول رغبتها في استقبال المواطنين الأفغان الذين سيتم إجلاؤهم من بلادهم بعد سيطرة حركة طالبان على نظام الحكم.

و في هذا الصدد، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن عددا من الدول أكدت استعدادها لاستقبال المواطنين الأفغان الذين تقوم واشنطن بإجلائهم من أفغانستان.

وأكد المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية أن كندا تأتي في طليعة الدول التي أبدت استعدادها لمساعدة الأفغان و استقبالهم فوق أراضيها.

كما أوضح أن دولا أخرى تسير في نفس الاتجاه و هي ألبانيا وأوغندا وتشيلي والمكسيك، مضيفا أن الولايات المتحدة تعتزم أيضا استضافة الأفغان في قواعدها العسكرية في قطر والكويت.

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