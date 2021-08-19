تفاصيل مقتل شاب على يد أقربائه بفاس

2021-08-19 / 11:11 مساءً
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هبة بريس – فاس 

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة فاس، صباح اليوم الخميس 19 غشت الجاري، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 25 و36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وكان الشقيقان المشتبه فيهما قد أقدما على تعريض أحد أقربائهما لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض بداخل منزل بحي  “سهب الورد” بمدينة فاس، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث حاليا على تحديدها، حيث أصاباه بجروح بليغة تسببت في وفاته بأحد المستشفيات المحلية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تشخيص هويتيهما وتوقيفهما.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

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