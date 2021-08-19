تناسل الحفر بشوارع البيضاء يثير استياء السائقين
هبة بريس ـ الدار البيضاء
معاناة كبيرة تلك التي بات يتكبدها أصحاب السيارات و الدراجات النارية بالدار البيضاء بسبب تدهور حالة الطرقات بأغلب شوارع المدينة.
و لم يستسغ مستعملو الطرقات بالعاصمة الاقتصادية الحالة المهترئة التي أضحت عليها شبكة الطرق خاصة بالمحاور التي تشهد حركية كبيرة.
و ساهمت الأشغال الكثيرة التي تشهدها المدينة بخصوص خطوط الترامواي و الباصواي في تعميق أزمة الطرقات بعدد من الشوارع و التي أضحى المرور بها صعب المنال.
و يعيب مستعلمو الطرق بأكبر حواضر المملكة على مسؤولي مجلس المدينة تجاهل الحالة التي أضحت عليها الطرقات، لدرجة طالب بعضهم بعودة الملك للمدينة حتى يستفيق المسؤولون من سباتهم.
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