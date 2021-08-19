الشرطة الأمريكية تعتقل صاحب شاحنة مفخخة حاول الوصول لبايدن

هبة بريس ـ وكالات

أكدت وكالات انباء دولية أن الشرطة الأمريكية اعتقلت رجلا كان على متن شاحنة يعتقد أنها مفخخة بالقرب من مبنى الكونغرس بعذما كان يحاول الوصول للرئيس بايدن.

و حسب ما أكدت وكالات الأنباء نقلا عن مصدر أمني فإن رجلا زعم أنه يحمل قنبلة في شاحنته الصغيرة بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكي و هو محتجز الآن لدى الشرطة.

و قالت الشرطة إنها تتفاوض مع رجل يشتبه أن بحوزته شحنة ناسفة في شاحنة صغيرة قرب مبنى الكونغرس، ما ترتب عليه إخلاء مبان مجاورة، فيما هرعت سيارات الطوارئ إلى المكان الذي يبعد 2.5 كيلومتر عن البيت الأبيض.

وظهر مقطع فيديو تم بثه على الهواء مباشرة على موقع “فيسبوك” للرجل الموقوف و هو يتحدث داخل شاحنة متوقفة على رصيف مشاة بجانب مكتبة الكونغرس، و كان يقول إن “الثورة مستمرة، إنها هنا، أحاول الوصول للرئيس الأمريكي جو بايدن بالهاتف”.

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