وفاة لاعب منتخب أفغانستان بعد هروبه من طالبان

هبة بريس ـ وكالات

قالت وكالة الأنباء الأفغانية أريانا، الخميس، إن أحد لاعبي المنتخب الوطني الأفغاني لكرة القدم توفي إثر سقوطه من طائرة أميركية في مطار كابول الاثنين.

واحتشدت مجاميع كبيرة من الأشخاص الساعين للفرار من أفغانستان في مطار حميد كرزاي في العاصمة كابل منذ وصول مقاتلي طالبان إلى السلطة الأحد، وشوهد كثير منهم وهم يحاولون الصعود على متن طائرة متحركة.

وقالت الوكالة إن زكي أنوري سقط من طائرة بوينغ سي 17 تابعة للقوات الجوية الأميركية، وأكدت الوفاة المديرية العامة للرياضة.

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