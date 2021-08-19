مديرية علم الأوبئة: “المغرب سيتخذ الإجراءات اللازمة لصحة مواطنيه”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت مديرية علم الأوبئة بأن المغرب قد يعتمد الجرعة الثالثة إذا ما تطلب الحفاظ على صحة و سلامة المغاربة ذلك.

و أكد رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة أن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح مبنية على خاصية التأقلم مع مستوى الدراسات العلمية وطنيا ودوليا.

و شدد المتحدث نفسه على أن المغرب سيتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المغاربة إذا ما أكدت الدراسات العلمية جدوى الجرعة الثالثة.

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