مديرية علم الأوبئة: “المغرب سيتخذ الإجراءات اللازمة لصحة مواطنيه”

2021-08-19 / 9:28 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت مديرية علم الأوبئة بأن المغرب قد يعتمد الجرعة الثالثة إذا ما تطلب الحفاظ على صحة و سلامة المغاربة ذلك.

و أكد رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة أن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح مبنية على خاصية التأقلم مع مستوى الدراسات العلمية وطنيا ودوليا.

و شدد المتحدث نفسه على أن المغرب سيتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المغاربة إذا ما أكدت الدراسات العلمية جدوى الجرعة الثالثة.

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مواطنون في رحلة البحث عن الجرعة الثانية من “استرازينيكا”…

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‫5 تعليقات

  5. المشكل ان الالاف من المواطنين فتمارة بالمسيرة 2 اخدو الجرعة الثانية من لقاح منذ بداية يوليوز ولم يتم إدراجهم في في قاعدة البيانات الخاصة بموقع لقاح كورونا مما حرمهم من الاستفادة من جواز اللقاح ولا مخاطب بخصوص هذا الأمر ومن اراد التأكد فما عليه الا زيارة المركز الصحي وسيجد صفوف من المطالبين بتمكينهم من جواز اللقاح.
    اما فيما يخص مندوبيات الصحة الجهوية والاقليمية فلا يوجد رقم في موقع الوزارة للتواصل معها ما يضيع حقوق الناس اي من اراد الشكاية فيجب عليه ترك عمله والذهاب الى المندوبيات مباشرة.

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