مديرية علم الأوبئة: “المغرب سيتخذ الإجراءات اللازمة لصحة مواطنيه”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكدت مديرية علم الأوبئة بأن المغرب قد يعتمد الجرعة الثالثة إذا ما تطلب الحفاظ على صحة و سلامة المغاربة ذلك.
و أكد رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة أن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح مبنية على خاصية التأقلم مع مستوى الدراسات العلمية وطنيا ودوليا.
و شدد المتحدث نفسه على أن المغرب سيتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المغاربة إذا ما أكدت الدراسات العلمية جدوى الجرعة الثالثة.
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2 تعليقات
وكان تعطيو للشعب غي حقو من الثروات لكنا بالف خير
كونوا على يقين ان الاخونجية سيفقرون الشعب الافغاني.. باسم الدين… اه يا نجيب الله.. …