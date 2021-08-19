مديرية علم الأوبئة: “المغرب سيتخذ الإجراءات اللازمة لصحة مواطنيه”

2021-08-19 / 9:28 مساءً
2

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت مديرية علم الأوبئة بأن المغرب قد يعتمد الجرعة الثالثة إذا ما تطلب الحفاظ على صحة و سلامة المغاربة ذلك.

و أكد رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة أن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح مبنية على خاصية التأقلم مع مستوى الدراسات العلمية وطنيا ودوليا.

و شدد المتحدث نفسه على أن المغرب سيتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المغاربة إذا ما أكدت الدراسات العلمية جدوى الجرعة الثالثة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تناسل الحفر بشوارع البيضاء يثير استياء السائقين

تناسل الحفر بشوارع البيضاء يثير استياء السائقين

2021-08-19 / 10:43 مساءً
Photo of ارتفاع حالات كوفيد يدفع السلطات لإقامة مستشفى ميداني بكلميم

ارتفاع حالات كوفيد يدفع السلطات لإقامة مستشفى ميداني بكلميم

2021-08-19 / 8:13 مساءً
Photo of الملك يعفو على 371 شخصا بمناسبة ثورة الملك و الشعب

الملك يعفو على 371 شخصا بمناسبة ثورة الملك و…

2021-08-19 / 7:50 مساءً
Photo of سيارات الأجرة من الصنفين تضرب بالبيضاء و المحمدية

سيارات الأجرة من الصنفين تضرب بالبيضاء و المحمدية

2021-08-19 / 6:30 مساءً
Photo of الضغط يتضاعف على آسرة الإنعاش وحالات كورونا الحرجة ترتفع

الضغط يتضاعف على آسرة الإنعاش وحالات كورونا الحرجة ترتفع

2021-08-19 / 6:18 مساءً
Photo of بلفقيه يتحدث عن “تلقيح الأطفال” وإعطاء “الجرعة الثالثة” بالمغرب

بلفقيه يتحدث عن “تلقيح الأطفال” وإعطاء “الجرعة الثالثة” بالمغرب

2021-08-19 / 5:26 مساءً
Photo of تسجيل 9462 إصابة و127 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 9462 إصابة و127 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-08-19 / 5:00 مساءً
Photo of دراسة: فايزر يفقد فعاليته بشكل أسرع من أسترازينيكا ضد “دلتا”

دراسة: فايزر يفقد فعاليته بشكل أسرع من أسترازينيكا ضد…

2021-08-19 / 3:39 مساءً
Photo of عاشوراء بسطات.. اعتراض المارة بالماء القاطع وزلال البيض

عاشوراء بسطات.. اعتراض المارة بالماء القاطع وزلال البيض

2021-08-19 / 2:10 مساءً
Photo of مواطنون في رحلة البحث عن الجرعة الثانية من “استرازينيكا” والوزارة خارج التغطية

مواطنون في رحلة البحث عن الجرعة الثانية من “استرازينيكا”…

2021-08-19 / 1:51 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق