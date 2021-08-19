كبار قادة الجيش الأمريكي يجتمعون بمسؤولي الجيش المغربي

هبة بريس ـ الرباط

نظمت القوات المسلحة الملكية بشراكة مع القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، ندوة “Africa Endeavor 2021” الافتراضية خلال الفترة ما بين 16 و 19 غشت الجاري، بمشاركة حوالي 20 بلدا إفريقيا بالإضافة إلى منظمات إفريقية ودولية.

وتعد Africa Endeavor ندوة سنوية لكبار قادة القيادة الأمريكية في إفريقيا، وتركز على الاتصالات وفرص تحسين التدريب وتطوير قدرات القوات المسلحة في مجال الاتصالات، وكذا تحسين قابلية العمل المشترك للعمليات المتعددة الجنسيات.

وأفاد بلاغ للقيادة الأمريكية في إفريقيا بأن تبادل الأمثلة عن التكتيكات، والتدريب، والعمليات، والمنظومات مع وضمن الجيش الأمريكي والشركاء من جميع أنحاء إفريقيا، يُحَسِّن أيضا من قدرة المنظمات مثل القوة الاحتياطية الأفريقية بقيادة الاتحاد الأفريقي، وهي قوة حفظ سلام دولية وقارية متعددة التخصصات تتكون من وحدات عسكرية وشرطية ومدنية، للمشاركة في المهام الإنسانية والإغاثة.

وقد شارك في هذه الندوة، التي انعقدت عن طريق المناظرة المرئية، مسؤولون عسكريون من حوالي عشرين بلدا إفريقيا، فضلا عن ممثلي منظمات إفريقية ودولية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0