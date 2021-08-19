وزير خارجية الجزائر: “أنهينا ترسيم حدودنا مع جميع البلدان المجاورة”

2021-08-19 / 9:00 مساءً
21

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل مسؤولو الجارة الشرقية تهجمهم على المغرب حيث يعمدون في كل مناسبة و أحيانا بدونها لتوجيه بوصلتهم نحو جارهم الغربي الذي يقابلهم بسياسة اليد الممدوة و حسن الجوار.

آخر شطحات نظام قصر المرادية، خروج وزير خارجية العسكر في تصريح هاجم من خلاله المغرب و دعا دول الاتحاد الإفريقي للاقتداء بتجربة الجزائر في ترسيم الحدود كما فعلت مع جيرانها.

و دعا العمامرة إلى الإسراع في وتيرة ترسيم الحدود ين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، كما نادى بتكثيف التعاون في المناطق الحدودية، مثلما فعلت الجزائر و التي أكد أنها أنهت ترسيم حدودها مع جميع البلدان المجاورة، بما في ذلك ما يسمى “جمهورية الوهم”.

و عبر لعمامرة عن استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها الطويلة والفريدة في مجال تأمين المناطق الحدودية و في ما يتعلق بعمليات ترسيم الحدود.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
11

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خلع حجابها وضربها.. مجهول يعتدي على محجبة في ألمانيا

خلع حجابها وضربها.. مجهول يعتدي على محجبة في ألمانيا

2021-08-20 / 5:52 مساءً
Photo of طالبان: نعول على تركيا أكثر من أي بلد آخر

طالبان: نعول على تركيا أكثر من أي بلد آخر

2021-08-20 / 2:14 مساءً
Photo of استرازينكا: نطور علاجا بالأجسام المضادة يقي من الإصابة بكورونا

استرازينكا: نطور علاجا بالأجسام المضادة يقي من الإصابة بكورونا

2021-08-20 / 1:18 مساءً
Photo of أردوغان: العالم لم يظهر الاهتمام اللازم بأفغانستان

أردوغان: العالم لم يظهر الاهتمام اللازم بأفغانستان

2021-08-20 / 12:52 مساءً
Photo of قيس سعيد: البعض له من الأموال ما يغني التونسيين

قيس سعيد: البعض له من الأموال ما يغني التونسيين

2021-08-20 / 12:17 مساءً
Photo of رسميا.. البرلمان الصيني يصادق على قانون يسمح بإنجاب 3 أطفال

رسميا.. البرلمان الصيني يصادق على قانون يسمح بإنجاب 3…

2021-08-20 / 11:36 صباحًا
Photo of تونس.. اندلاع 65 حريقا في يوم واحد

تونس.. اندلاع 65 حريقا في يوم واحد

2021-08-20 / 10:53 صباحًا
Photo of دراسة: الإصابة بـ”دلتا” بعد اللقاح كما قبله

دراسة: الإصابة بـ”دلتا” بعد اللقاح كما قبله

2021-08-20 / 10:09 صباحًا
Photo of إسبانيا تمنع سفينتين حربيتين روسيتين من الرسو في ميناء سبتة

إسبانيا تمنع سفينتين حربيتين روسيتين من الرسو في ميناء…

2021-08-20 / 9:36 صباحًا
Photo of كندا تؤكد استعدادها لقبول الأفغان الذين سيتم إجلاؤهم

كندا تؤكد استعدادها لقبول الأفغان الذين سيتم إجلاؤهم

2021-08-19 / 11:21 مساءً

‫21 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق