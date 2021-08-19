وزير خارجية الجزائر: “أنهينا ترسيم حدودنا مع جميع البلدان المجاورة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يواصل مسؤولو الجارة الشرقية تهجمهم على المغرب حيث يعمدون في كل مناسبة و أحيانا بدونها لتوجيه بوصلتهم نحو جارهم الغربي الذي يقابلهم بسياسة اليد الممدوة و حسن الجوار.
آخر شطحات نظام قصر المرادية، خروج وزير خارجية العسكر في تصريح هاجم من خلاله المغرب و دعا دول الاتحاد الإفريقي للاقتداء بتجربة الجزائر في ترسيم الحدود كما فعلت مع جيرانها.
و دعا العمامرة إلى الإسراع في وتيرة ترسيم الحدود ين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، كما نادى بتكثيف التعاون في المناطق الحدودية، مثلما فعلت الجزائر و التي أكد أنها أنهت ترسيم حدودها مع جميع البلدان المجاورة، بما في ذلك ما يسمى “جمهورية الوهم”.
و عبر لعمامرة عن استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها الطويلة والفريدة في مجال تأمين المناطق الحدودية و في ما يتعلق بعمليات ترسيم الحدود.
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