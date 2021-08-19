وزير خارجية الجزائر: “أنهينا ترسيم حدودنا مع جميع البلدان المجاورة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يواصل مسؤولو الجارة الشرقية تهجمهم على المغرب حيث يعمدون في كل مناسبة و أحيانا بدونها لتوجيه بوصلتهم نحو جارهم الغربي الذي يقابلهم بسياسة اليد الممدوة و حسن الجوار.
آخر شطحات نظام قصر المرادية، خروج وزير خارجية العسكر في تصريح هاجم من خلاله المغرب و دعا دول الاتحاد الإفريقي للاقتداء بتجربة الجزائر في ترسيم الحدود كما فعلت مع جيرانها.
و دعا العمامرة إلى الإسراع في وتيرة ترسيم الحدود ين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، كما نادى بتكثيف التعاون في المناطق الحدودية، مثلما فعلت الجزائر و التي أكد أنها أنهت ترسيم حدودها مع جميع البلدان المجاورة، بما في ذلك ما يسمى “جمهورية الوهم”.
و عبر لعمامرة عن استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها الطويلة والفريدة في مجال تأمين المناطق الحدودية و في ما يتعلق بعمليات ترسيم الحدود.
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13 تعليقات
العجب العجيب في هؤلاء هو أنهم تارة يصرحون أن المنطقة محل ” نزاع ” ، كما هو الحال بعد الاعتراف الامريكي بمغربية المنطقة ، و تارة يختفي النزاع ، و تصبح المنطقة ذات سيادة و حدود و شعب له حكومة و دولة قائمة الاركان،
فلسيتقروا على رأي واحد بدل هذا التذبذب الذي يبين ، و بالواضح ، التخبط و الإرتجال و الهوى .
لا تفرح كثيرا فالاتي اسواء لكم بادن الله ، لانكم قوم وشرذمة تنكر الخير ولا تعترف الا بالاوهام ، نحن كشعب مغربي لن نسمح و لن نعترف بالحدود الشرقية ابدا ، فرنسا يجب ان تتدخل وترسم الحدود الحقيقة وصنيعتها وذالك مع الوثايق التي يجب أن تسلمها الى المحكمة الدولية والى الامم المتحدة . الحدود لبد ان ترجع الى حدود عهد العثمانيين مع المغرب .
مع الاسف جدا عندما نكون استرجعنا أقاليمنا الشرقية يكون جل أعداء وحدتنا الترابية قد يكونو في قبورهم
لم ترسم الحدود فعليا مع المغرب لازالت هناك مناطق مغربية او ما يسمى بالصحراء الشرقية تحت الاحتلال الجزائري
وستعود حتما الى حضن غلوطن حينما تكون الظروف مواتية شأنها شأن سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وكل مليمتر من الاراضي المغربية طال غلزمن ام قصر
مضحك أمر هذا المرتزق فالجزائر كمن اعطى بيتا معه بالمنزل لعشيق زوجته و مع مرور الوقت اعتبره جار فاعطاه باب و مفاتح ليدخل ويخرج كما يشاء و نسي زوجته التي تعاني في الشوارع اما المغرب فرغم كل المشاكل ظل شامخا بعلمه في الكركات و ويل لمن اصابه السعار
هاد المهرج الجزائري خراج ليه لعقال. اهبل واصبح ترسم الحدود مع الخيال ديالو. مريض من مرضى المجانين. المغرب حماق وزعزع اولاد بوخروبة.
مسكين المروكي يتبنى سياسة اكبر من ترميه و ترمين ملوكه الخونة الجبناء
وعبر لعمامرة عن استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها الطويلة والفريدة في مجال تأمين المناطق الحدودية و في ما يتعلق بعمليات ترسيم الحدود
أليست لكم تجربة فريدة في تدليى الأزمات داخل المجتمع الجزائري. ازمة حليب ازمة دقيق.ازمة مياه.ازمة اوكسيجين. ازمة تدبير الجائحة.ازمة إطفاء الحرائق.ازمة الدينار الدي يتهاوى.وازمات بعد أزمات
الحقير خايف على الأراضي التي أخذتها ماماه فرنسا و سلمتها الجزائر. أخذتها من تونس المالي و المغرب. الله ينعل اللي ما يحشم
الله يستر والله اي رد بيكم.
لم يتم بعد ترسيم الحدود مع جمهورية القبائل الشقية ! لهذا تجربتكم في ترسيم الحدود للغاية تماما لأن جمهورية القبائل جمهورية عريقة وأصحاب الأرض إبا عن جد بدل جمهورية الوهم المصطنعة من يدكم يتعاون مع القذافي بمعنى مغربي (حرامية) لا أب لا جد
شعارات رنانة مثل العاده،🚶
يقول المثل المغربي (الله يعطيني واحد بعقلو لنفترق معه )حكام الجزائر مجموعة من المجانين هل ترسيم الحدود يحتاج إلى تجربة طويلة الله المستعان