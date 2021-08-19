ارتفاع حالات كوفيد يدفع السلطات لإقامة مستشفى ميداني بكلميم

هبة بريس ـ الرباط

بعد الارتفاع الملحوظ في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، أقدمت سلطات كلميم على إقامة مستشفى ميداني بالمنطقة لتقوية العرض و الخدمات الصحية لمرضى كوفيد.

و تمت إقامة مستشفى ميداني بكلميم لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بطاقة استيعابية تصل إلى 128 سرير مجهز بأحدث الوسائل والتقنيات العصرية.

و يروم إحداث هذا المستشفى تخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية بكلميم، في ظل الارتفاع الذي تعرفه الوضعية الوبائية على مستوى الإقليم.

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