ارتفاع حالات كوفيد يدفع السلطات لإقامة مستشفى ميداني بكلميم
هبة بريس ـ الرباط
بعد الارتفاع الملحوظ في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، أقدمت سلطات كلميم على إقامة مستشفى ميداني بالمنطقة لتقوية العرض و الخدمات الصحية لمرضى كوفيد.
و تمت إقامة مستشفى ميداني بكلميم لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بطاقة استيعابية تصل إلى 128 سرير مجهز بأحدث الوسائل والتقنيات العصرية.
و يروم إحداث هذا المستشفى تخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية بكلميم، في ظل الارتفاع الذي تعرفه الوضعية الوبائية على مستوى الإقليم.
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