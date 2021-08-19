أم لثلاثة أطفال تضع حدا لحياتها شنقا بآيت ولال إقليم مكناس

2021-08-19 / 7:39 مساءً
0

ع محياوي _ هبة بريس

اهتزت جماعة آيت نفوذ إقليم مكناس، ليلة الثلاثاء/الأربعاء 19 غشت الجاري، على وقع انتحار أم لثلاثة أطفال في ظروف غامضة.

وحسب معطيات ” هبة بريس ” ، فالهالكة البالغة من العمر 40 سنة، ربة بيت، عثر على جثتها معلقة بواسطة حبل يلف عنقها داخل منزل أسرتها الكائن بتعاونية المسيرة على مستوى جماعة آيت ولال.

الحادث، خلف صدمة كبيرة وسط أقاربها وساكنة منطقة أيت ولال.

هذا وقد حلت على الفور مصالح الدرك الملكي إلى عين المكان للقيام بالمتعين ،و فتحت تحقيقا مدققا في ظروف و ملابسات الواقعة ، فيما جرى نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس لعرضها على التشريح الطبي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سطات.. مياه بولعوان تبتلع طفلا والوقاية المدنية تصل متأخرة

سطات.. مياه بولعوان تبتلع طفلا والوقاية المدنية تصل متأخرة

2021-08-19 / 8:01 مساءً
Photo of طنجة.. مختل عقلي يجهز على شاب بحي بئر الشفا

طنجة.. مختل عقلي يجهز على شاب بحي بئر الشفا

2021-08-19 / 4:50 مساءً
Photo of جريمتا قتل في ليلة واحدة تهزان مدينة فاس

جريمتا قتل في ليلة واحدة تهزان مدينة فاس

2021-08-19 / 3:33 مساءً
Photo of مصرع صياد هاوٍ ببحيرة سد الحسن الداخل ضواحي الرشيدية

مصرع صياد هاوٍ ببحيرة سد الحسن الداخل ضواحي الرشيدية

2021-08-19 / 3:10 مساءً
Photo of صادم : أم تقتل إبنها “الذي يعاني إعاقة” بشتوكة أيت باها

صادم : أم تقتل إبنها “الذي يعاني إعاقة” بشتوكة…

2021-08-19 / 2:42 مساءً
Photo of أمن البرنوصي يوقف شخصا “حطم” سيارات بالشارع العام

أمن البرنوصي يوقف شخصا “حطم” سيارات بالشارع العام

2021-08-19 / 12:26 مساءً
Photo of بالرصاص.. أمن البيضاء يوقف 30 مشجعا كرويا أحدثوا فوضى بالشارع

بالرصاص.. أمن البيضاء يوقف 30 مشجعا كرويا أحدثوا فوضى…

2021-08-19 / 11:13 صباحًا
Photo of تزامنا و احتفالات عاشوراء.. ملثمين يخربون السيارات بالدار البيضاء

تزامنا و احتفالات عاشوراء.. ملثمين يخربون السيارات بالدار البيضاء

2021-08-18 / 11:32 مساءً
Photo of مركز تدبير المخاطر يعلن السيطرة على حريق غابات شفشاون

مركز تدبير المخاطر يعلن السيطرة على حريق غابات شفشاون

2021-08-18 / 10:32 مساءً
Photo of أمن البيضاء يوضح بخصوص إدعاءات بالتعنيف والتلفيق في حق موقوفين

أمن البيضاء يوضح بخصوص إدعاءات بالتعنيف والتلفيق في حق…

2021-08-18 / 6:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق