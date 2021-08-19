أم لثلاثة أطفال تضع حدا لحياتها شنقا بآيت ولال إقليم مكناس

ع محياوي _ هبة بريس

اهتزت جماعة آيت نفوذ إقليم مكناس، ليلة الثلاثاء/الأربعاء 19 غشت الجاري، على وقع انتحار أم لثلاثة أطفال في ظروف غامضة.

وحسب معطيات ” هبة بريس ” ، فالهالكة البالغة من العمر 40 سنة، ربة بيت، عثر على جثتها معلقة بواسطة حبل يلف عنقها داخل منزل أسرتها الكائن بتعاونية المسيرة على مستوى جماعة آيت ولال.

الحادث، خلف صدمة كبيرة وسط أقاربها وساكنة منطقة أيت ولال.

هذا وقد حلت على الفور مصالح الدرك الملكي إلى عين المكان للقيام بالمتعين ،و فتحت تحقيقا مدققا في ظروف و ملابسات الواقعة ، فيما جرى نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس لعرضها على التشريح الطبي.

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