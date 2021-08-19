بعد الحكومة.. رئيس تونس يغير رؤساء الأمن والمخابرات والحرس

2021-08-19 / 7:29 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

يواصل الرئيس التونسي هيمنته على أغلب السلطات في البلاد من خلال تغييرات شملت الأجهزة الأمنية و ذلك بعد أسابيع فقط من إقالته الحكومة و تجميد البرلمان

و في هذا الصدد ، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن قيس سعيد قام بتعيين تسعة مسؤولين أمنيين كبار بينهم مدير عام جديد للمخابرات.

و قام سعيد بتعيين سامي اليحياوي مديرا عاما للمصالح المختصة المخابرات، ومراد حسين مديرا عاما للأمن العمومي، و مكرم عقيد مديرا عاما للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

كما عين الرئيس التونسي قيس سعيد كل من سامي الهيشري، مديرا عاما للأمن الوطني، وشكري الرياحي آمرا للحرس الوطني.

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