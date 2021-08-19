سيارات الأجرة من الصنفين تضرب بالبيضاء و المحمدية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شلت سيارات الأجرة بصنفيها الصغيرة و الكبيرة الحجم حركة السير اليوم بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء و كذا بمدينة المحمدية بسبب الإضراب الذي قامت به.

و تجمهر المئات من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة و الكبيرة بشوارع الدار البيضاء و المحمدية بعدما ركنوا سياراتهم على طول الرصيف و هم يرفعون شعارات بعبرون من خلالها عن ملفهم المطلبي.

احتجاج سيارات الأجرة و إضرابها عن العمل أربك حركة السير و الجولان خاصة بفترات الذروة حيث لم يجد المواطنون و خاصة الموظفين وسيلة نقل تقلهم من و إلى مقرات عملهم و وجهاتهم.

و طالب سائقو سيارات الأجرة من خلال اللافعات المرفوعة ضمان العيش الكريم و بالحقوق العادلة و عدم التهميش خاصة في ظل الضرر الكبير الذي تعرضوا له خلال زمن الجائحة و القرارات التي اتخذتها الحكومة بتقليص الطاقة الاستيعابية لنقل الركاب.

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