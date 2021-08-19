سيارات الأجرة من الصنفين تضرب بالبيضاء و المحمدية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
شلت سيارات الأجرة بصنفيها الصغيرة و الكبيرة الحجم حركة السير اليوم بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء و كذا بمدينة المحمدية بسبب الإضراب الذي قامت به.
و تجمهر المئات من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة و الكبيرة بشوارع الدار البيضاء و المحمدية بعدما ركنوا سياراتهم على طول الرصيف و هم يرفعون شعارات بعبرون من خلالها عن ملفهم المطلبي.
احتجاج سيارات الأجرة و إضرابها عن العمل أربك حركة السير و الجولان خاصة بفترات الذروة حيث لم يجد المواطنون و خاصة الموظفين وسيلة نقل تقلهم من و إلى مقرات عملهم و وجهاتهم.
و طالب سائقو سيارات الأجرة من خلال اللافعات المرفوعة ضمان العيش الكريم و بالحقوق العادلة و عدم التهميش خاصة في ظل الضرر الكبير الذي تعرضوا له خلال زمن الجائحة و القرارات التي اتخذتها الحكومة بتقليص الطاقة الاستيعابية لنقل الركاب.
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5 تعليقات
يجب تطبيق القانون في حقهم الإضراب لا يعطيهم الحق في عرقلة السير والجولان وهذه جريمة يعاقب عليها القانون السجن
إنهم مجموعة من الشلاهبية مصاصين الدماء يستغلون الفرص لنيل من المواطنين لنهبهم وسرقة جيوبهم من أجل الربح السريع حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
قوم تجاوزوا كل الحدود قوم تحدوا المواطنين .. بوم تحدوا الدولة بقوانينها وسلطتها .. قوم صمموا على فرض قوانينهم .. بايديهم .. فهذا غير مقبول مرفوض نهائيا لابد من الحكومة بالتدخل السريع
المواطن يوجه سؤال للحكومة :متى تتحرك الحكومة لتحرير هذآ القطاع من الربح ؟ وينظم ويهكل بدفتر التحملات؟؟ فيستفيد المواطن من الجودة والثمن المناسب .. والخزينة بالمدخول الضريبي .. والعجب العجاب هو لاتوجد أية دولة في العالم بهذه الفوضى العارمة الموجودة عندنا في هذآ القطاع المبني على الباطل وكل مابني على باطل فهو باطل ونتخلص من هذه الشكاوي الغير المبرة..
سيارات الأجرة هي فيروس أخطر على المواطن ومن بين مظاهر التخلف في بلادنا . كيف يعقل تجد امام المحطات القطار والمطارات أشخاص ينادون على اتجاهات معينة ويرفضون نقل الاشخاص الا على هواهم او باثمنة غير معقولة وزيادة على ذالك عدم احترام قانون السير هم فراعنة المدن وأرث ثقيل من عهد سائق لابد من التعامل معه بكل حزم بفرض القانون