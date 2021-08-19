الضغط يتضاعف على آسرة الإنعاش وحالات كورونا الحرجة ترتفع

2021-08-19 / 6:18 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يتواصل الضغط على آسرة الإنعاش بمختلف مستشفيات المغرب بسبب ارتفاع الحالات الخطيرة و الحرجة لمرضى كورونا.

و في هذا الصدد، أفادت نشرة وزارة الصحة اليومية أنم ؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب أصبح يبلغ 2168.8 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 25.8 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

موازاة مع هاته الأرقام غير المطمئنة، وصل مجموع الحالات النشطة إلى 81 ألف و615 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 359، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2364، 1317 منها تحت التنفس الاصطناعي (83 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و1234 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل”كوفيد-19″، 49.9 بالمائة.

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