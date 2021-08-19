بايدن: سأتلقى وزوجتي جرعة ثالثة من لقاح كورونا

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه وزوجته جيل سيتلقيان جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 لتعزيز مناعتهما ضد فيروس كورونا.

وأضاف بايدن خلال مقابلة مع قناة “إيه.بي.سي” الإخبارية جرى تسجيلها أمس الأربعاء وبثت اليوم الخميس: “سيحصل كلانا على جرعة تنشيطية”.

وقال جو بايدن أمس الأربعاء في البيت الأبيض، إن إدارته تخطط لإتاحة لقاحات كوفيد-19 المعززة لجميع الأمريكيين اعتبارا من 20 سبتمبر، نظرا لارتفاع الإصابات من نوع “دلتا” لفيروس كورونا.

وأشار بايدن (78 عاما)، إلى أنه وزوجته تلقيا الجرعة الأولى من لقاح “فايزر” في ديسمبر العام الماضي، وبعد هذا التاريخ بثلاثة أسابيع تلقوا الجرعة الثانية.

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