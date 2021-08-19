في الصورة جون بايدن

بايدن: سأتلقى وزوجتي جرعة ثالثة من لقاح كورونا

2021-08-19 / 4:48 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه وزوجته جيل سيتلقيان جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 لتعزيز مناعتهما ضد فيروس كورونا.

وأضاف بايدن خلال مقابلة مع قناة “إيه.بي.سي” الإخبارية جرى تسجيلها أمس الأربعاء وبثت اليوم الخميس: “سيحصل كلانا على جرعة تنشيطية”.

وقال جو بايدن أمس الأربعاء في البيت الأبيض، إن إدارته تخطط لإتاحة لقاحات كوفيد-19 المعززة لجميع الأمريكيين اعتبارا من 20 سبتمبر، نظرا لارتفاع الإصابات من نوع “دلتا” لفيروس كورونا.

وأشار بايدن (78 عاما)، إلى أنه وزوجته تلقيا الجرعة الأولى من لقاح “فايزر” في ديسمبر العام الماضي، وبعد هذا التاريخ بثلاثة أسابيع تلقوا الجرعة الثانية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بايدن: التهديد القادم من سوريا ودول أخرى أكثر أفغانستان

بايدن: التهديد القادم من سوريا ودول أخرى أكثر أفغانستان

2021-08-19 / 1:30 مساءً
Photo of ترامب مهاجما تويتر: طالبان مسموح وأنا ممنوع

ترامب مهاجما تويتر: طالبان مسموح وأنا ممنوع

2021-08-19 / 12:40 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي: طالبان قد تختار الحكم منفردة وتقيم إمارة

الاتحاد الأوروبي: طالبان قد تختار الحكم منفردة وتقيم إمارة

2021-08-19 / 10:51 صباحًا
Photo of حذّر إسرائيل وأمريكا من استهدافها.. نصرالله: سفينة نفط إيرانية ستبحر إلى لبنان

حذّر إسرائيل وأمريكا من استهدافها.. نصرالله: سفينة نفط إيرانية…

2021-08-19 / 9:33 صباحًا
Photo of رئيس الصين يدعو أثرياء بلاده لتوزيع الثروات مع أبناء الشعب

رئيس الصين يدعو أثرياء بلاده لتوزيع الثروات مع أبناء…

2021-08-18 / 10:40 مساءً
Photo of أمريكا تعلن رسميا إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح بداية من 20 شتنبر

أمريكا تعلن رسميا إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح بداية…

2021-08-18 / 8:41 مساءً
Photo of رئيس الجزائر يدعو الجيش لتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود

رئيس الجزائر يدعو الجيش لتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود

2021-08-18 / 8:24 مساءً
Photo of الجزائر.. حركة استقلال القبايل تكذب اتهامات العسكر وتطالب بتحقيق دولي

الجزائر.. حركة استقلال القبايل تكذب اتهامات العسكر وتطالب بتحقيق…

2021-08-18 / 5:52 مساءً
Photo of الجزائر تعلن السيطرة على جميع الحرائق في عموم البلاد

الجزائر تعلن السيطرة على جميع الحرائق في عموم البلاد

2021-08-18 / 3:51 مساءً
Photo of لأسباب إنسانية.. الإمارات تؤكد استضافتها الرئيس الأفغاني وعائلته

لأسباب إنسانية.. الإمارات تؤكد استضافتها الرئيس الأفغاني وعائلته

2021-08-18 / 2:58 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق