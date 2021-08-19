المغرب الثاني عربيا بعدد قروض مؤسسات “التمویل الصغرى”

هبة بريس

أفاد صندوق النقد العربي بأن المغرب يحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث القروض الممنوحة من قبل مؤسسات التمویل الصغرى في نھایة عام 2020 .

وأبرز الصندوق، في تقريره السنوي حول الاستقرار المالي في الدول العربية برسم سنة 2021 ، أن حجم محفظة القروض ارتفع إلى 760 ملیون دولار أمریكي خلال نهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى ب 1,231 مليار دولار.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المملكة تحتل أيضا المرتبة الثانية في العالم العربي من حيث عدد الزبناء النشطین لدى مؤسسات التمویل الصغرى ب 910 ألف زبون نشط مقابل 3,2 مليون زبون في مصر.

كما أشار التقرير إلى أن قطاع القروض الصغرى يعتبر فاعلا رئيسيا في الشمول المالي في المغرب، وذلك من حيث تقديم الخدمات للفئات الضعيفة اقتصاديا ، لا سيما تلك التي تواجه صعوبات في التعامل مع الأبناك، مؤكدا أن جمعيات القروض الصغرى تخضع لرقابة بنك المغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن محفظة القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القروض الصغرى في الوطن العربي سجلت زيادة بلغت نسبتها 6,3 في المائة في عام 2020 ، لتبلغ 3,4 مليار دولار ، في حين ارتفع متوسط القروض الجارية لكل زبون نشط إلى 1.308 دولار.

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