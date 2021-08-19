بمشاركة جيهان كيداري… الحر يتصدر الطوندونس المغربي

2021-08-19 / 4:15 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

طرح مغني الراب المغربي، مراد حلحول المعروف بلقب “الحر” جديده الغنائي بعنوان ” يا عمري”، (طرح) على قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

و صورت الأغنية الجديدة على طريقة الفيديو كليب بين مدينتي تطوان و طنجة بمشاركة بطلة مسلسل سلمات ابو البنات “جيهان كيداري” .

و استطاعت “ياعمري” في ظرف وجيز لا يتعدى ثلاث ساعات احتلال الطوندونس المغربي، و تحقيق مشاهدات عالية، تخطت المليون و نصف مشاهدة.

ويشار إلى أن الحر قد أعلن عن إصدار أغنيته الجديدة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، حيث كتب:” يا عمري حاليا في اليوتيوب”.

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