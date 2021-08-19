دراسة: فايزر يفقد فعاليته بشكل أسرع من أسترازينيكا ضد “دلتا”

2021-08-19 / 3:39 مساءً
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هبة بريس - وكالات

كشفت دراسة بريطانية الخميس أن لقاح فايزر/بايونتيك أكثر فعالية في مكافحة العدوى المرتبطة بالمتحورة دلتا من لقاح أكسفورد/أسترازينيكا، لكن فعاليته تتراجع بسرعة أكبر.

وفحص الباحثون من جامعة أكسفورد الذين شاركوا في تطوير أحد اللقاحين عينات مأخوذة من أكثر من 700 ألف مشارك بين ديسمبر 2020 وغشت 2021.

وأظهرت هذه الدراسة أنه في حالات الإصابة بشحنات فيروسية عالية كان الفرد الذي تلقى جرعته الثانية من لقاح فايزر قبل شهر من الإصابة، يتمتع بحماية نسبتها 90 في المئة من المتحورة دلتا أكثر من الشخص غير الملقح.

وانخفضت هذه النسبة إلى 85 في المئة بعد شهرين ثم إلى 78 في المئة بعد ثلاثة أشهر.

أما الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح أسترازينيكا فيحصلون على حماية نسبتها 67 في المئة بعد شهر واحد و65 في المئة بعد شهرين و61 في المئة بعد ثلاثة أشهر.

وبعد أربعة إلى خمسة أشهر، يصبح مستوى الحماية الذي يوفره اللقاحان مماثلا وفقا للدراسة التي لم تخضع بعد لمراجعة المجتمع العلمي.

وقال الدكتور كوين بويلز الذي شارك في الدراسة، إن هذه الأرقام “تمثل تراجعا” في فعالية لقاح فايزر، بينما بالنسبة إلى أسترازينيكا “الاختلافات (من شهر إلى آخر) مرتبطة بالظروف المحيطة، أي قد لا يكون هناك أي تغير على مستوى الحماية”.

لكن الباحث شدد في الوقت نفسه على أنه رغم “هذا التراجع الطفيف في مستوى الحماية” فإن “الفعالية الإجمالية (للقاحين) تبقى عالية جدا”، لافتا إلى أن الباحثين درسوا الحماية الشاملة وليس مستوى الحماية ضد الأشكال الشديدة من الوباء والحالات التي تستدعي دخول المستشفى “وهما من المعطيات المهمة جدا لتقييم فعالية اللقاحات”.

وتأتي هذه الدراسة فيما تفكر العديد من الدول، من بينها المملكة المتحدة، في إطلاق حملة لجرعة لقاح ثالثة معزِّزة.

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2021-08-19 / 11:26 صباحًا

‫8 تعليقات

  1. على هذا المفهوم ان التلقيح فعاليته 3 اشهر فقط اذا لابد من حقنة تالثة ورابعة وال اخره . لآ حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم لم نجد تفسيرا لهذا الغموض

  3. اشترت الواقع أن الباحثين والمختصين ما يزالون حائرين امام الوباء الفناك وانطباعات … اذن الخوف من الفيروس بدأ يسيطر على الحالات النفسية الحل هو انتظار الحقيقة وهو التعايش مع الجائحة مع الحرص على الاحتياطات المألوفة والله المعان

  4. حرب الفيروسات هذه ليست مؤامرة ولكن وباء عند الله اللهم اللطف بنا جرت به المقادير اللهم اهلك الظالمين إننا ضعفاء ولكن اقوياء بالايمان وتقتنا في الله الذي خلقناه. من يرحمنا وينصرنا على القوم الظالمين وينجينا من كل وباء اما الدول الصناعية والراس ماليةنتركهم فيما بينهم في الصراعات والمصادمات .

  6. رغم الاغلاق والتلقيح يبدو ان العالم عجز حقيقة عن مواجهة وباء كوفيد 19 كورونا (ديلت) الذي أظنه تخدير من آلله عزوجل ان يعطينا إنذار للرجوع الى اصولنا وديننا ..

  7. دراسة ما بعدها دراسة مضادة تناقض وراء تناقض غموض .!!!مضاربة في الرؤيا !!!والضبابية هو مانسمعه ونلاحظه منذ ان تفضلت كورونا بزيراتنا بشكل مفاجئ منذ حوالين سنتين واضح ان كلخ ذالك مجرد وجهات نظر ولا أحدا يعرف طبيعة هذآ الفيروس لأنه ببساطة فيروس يختلف عن جميع الفيروسات … الأمر يستوجب الاجتهاد…

  8. لقاح سينوفارم هو أحسن من ناحية الجودة لأنه لم يخضع لتغيرات جينية ويعتمد على الطريقة التقليدية المعروفة للقاحات. نلاحظ حوالي مليار مواطن صيني ومن الدول جنوب شرق اسيا تلقوا لقاح سينوفارم وسينوفاك وهذه الدول تعرف أقل الإصابات والوفيات بالمقارنة مع أوروبا وأمريكا . المعركة اقتصادية والغرب يريد تشويه كل ماتنتجه الصين وكل هذآ جانب وتبقى الوقاية خير من العلاج أحسن طريقة لتجنب العدوى بين الناس نرجوا منكم الحيطة والحذر

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