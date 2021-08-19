مصرع صياد هاوٍ ببحيرة سد الحسن الداخل ضواحي الرشيدية

هبة بريس - الرشيدية

لقي صياد هاوي، يبلغ من العمر 37 سنة، مصرعه ببحيرة سد الحسن الداخل بضواحي مدينة الرشيدية .

مصادر “هبة بريس” أوردت أن الصياد الهالك “ج.ط” شوهد مساء أمس الأربعاء 18 غشت الجاري وهو يمارس هواية الصيد ببحيرة سد الحسن الداخل على بعد حوالي 15 كيلومترا عن مدينة الرشيدية، قبل أن يختفي عن الأنظار في ظروف غامضة .

وبمجرد علمها بخبر اختفاء الهالك سارع رجال الوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطة المحلية الى تمشيط جانبات وعمق بحيرة السد ليتم العثور بعد ظهر اليوم على الهالك جثة هامدة في حقينة السد.

المصادر ذاتها أفادت أن جثة “ج.ط” ، التي تم انتشالها من قبل عناصر الوقاية المدنية، تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة .

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