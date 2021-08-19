مسرح الجريمة
صورة تعبيرية - مسرح الجريمة

صادم : أم تقتل إبنها “الذي يعاني إعاقة” بشتوكة أيت باها

2021-08-19 / 2:42 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

أقدمت أم على وضع حد لحياة ابنها الذي يعاني من إعاقة ذهنية، صبيحة يوم أمس الأربعاء 18 غشت، بحي بن عنفر بالجماعة الترابية القلعية اقليم إنزكان أيت ملول.

الجانية كانت تعاني من اضطراب نفسي، وهي حاملة لشهادة الباكالوريا ومن مواليد 1984، وتعيش رفقة زوجها الذي يعمل مياوما، وطفل في ربيعه الثالث، في منزل يتكون من غرفة ومطبخ، وفي ظروف اجتماعية صعبة.

واهتز حي الشيشاوي ببنعنفر، على خبر الواقعة الأليمة، وعن طريقة القتل، وحسب ماتم جمعه من معطيات هو تعرضه للاعتداء بالضرب المبرح المفضي إلى الموت، في انتظار ما ستنتهي به التحقيقات حول سبب الوفاة الحقيقي.

وموازاة مع ذلك، حضرت فرقة تابعة للدرك النلكي القليعة، وقامت بتوقيف الأم ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، للتحقيق معها قبل محاكمتها.

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تعليق واحد

  1. سوف تسمع الكتير تم الكتير
    هناك مشكيل كبير سيقع في المغرب
    هال يعقل ان هناك عامل يشتغل بوارشة دون اجل لمدة تقوف شهرين وا المشغيل لايبالي الا لوضعه فقط حسبنا الله ونعم الوكيل

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