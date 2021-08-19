لقاح "أسترازينيكا"

مواطنون في رحلة البحث عن الجرعة الثانية من “استرازينيكا” والوزارة خارج التغطية

2021-08-19 / 1:51 مساءً
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هبة بريس - الرباط

حالة من السخط والاستياء، تلك التي تعم عددا ممن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح “استرازينيكا”، قبل أن يتفاجأوا باختفاءه بعد وصول موعد الجرعة الثانية.

وفي هذا الصدد، كشف عدد من المواطنين في حديث مع هبة بريس، أنهم تلقوا قبل أسابيع الجرعة الأولى من لقاح استرازينيكا البريطاني، قبل أن يصدموا بعدم وجود اللقاح المذكور بمراكز التلقيح القريبة منوم بعد وصول موعد الجرعة الثانية.

وأكد مواطنون، أنهم شرعوا في رحلة البحث عن الجرعة الثانية من اللقاح البريطاني منذ أيام، حيث اضطر بعضهم الى السفر الى مدن أخرى للاستفادة من اللقاح لكن دون جدوى.

وطالب المواطنون الوزارة بالتدخل وتوفير اللقاح البريطاني لهم في أقرب وقت، لافتين أن الأمر تسبب لهم في مشاكل كبيرة كما وضعهم في حالة حيرة وصدمة حول مصيرهم.

هذا ويشار الى أن الوزارة دعت قبل أيام، الأشخاص الملقحين بالجرعة الأولى من لقاح (أسترازينيكا) إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 28 غشت الجاري.

وحثت الوزارة في بلاغ لها، على مراعاة انقضاء مدة 28 يوم بين الجرعتين، وذلك تفاديا لعدم إمكانية توفر هذا اللقاح بعد مرور التاريخ المذكور.

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2021-08-19 / 11:26 صباحًا

‫4 تعليقات

  1. الوزارة دائما خارج التغطية ..فلا مصلحة المريض تهم و لا نقص الاوكسجين يهم ولا حالة المستشفيات المزرية تهم ولا نقص الأطر الصحية يهم ولكن الانتخابات والفوز بالمقاعد والمصالح الشخصية هي الاولى والاهم….فعلى من سيصوت هذا المواطن وجميع الجبابرة اخدوا رؤوس اللوائح…معنى طالعين طالعين بغينا او كرهنا…يا رب لا تسلط علينا من لا يخافك .

  3. سبق و أن نشرت تعليقا في هذا الصدد يوم 11/08/2021 عن عدم و حود لقاح أخر ( سينوفارم ) في إحد مراكز التلقيح بتمارة .
    و الامر يتعلق بأخي الذي لم يستفد من الجرعة الثانية علما أننا في البيت استفدنا قبله فقط بأيام ( قبل أن يتم العمل بالتلقيح في أي مركز و قبل دخول شريحة 25 سنة على الخط)
    علما أن أخي طلب موعد الجرعة الثانية عبر الموقع ، لكنه و لحد اليوم كل مايحصل عليه من الموقع هو ” جاري تحديد موعد الجرعة الثانية ”
    و الحمد لله أنه ليس الوحيد علما أن من كانوا معه في المركز لم يكلفوا أنفسهم عناء الاستفسار . و لا التوجه إلى مندزبية الصحة ، انصرف الجميع كأن الامر لا يعنيهم.
    و السؤال هو لماذا ستسافر للحصول على الحقنة ألبس لديهم عمل ؟

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