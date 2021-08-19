في الصورة جو بايدن

بايدن: التهديد القادم من سوريا ودول أخرى أكثر أفغانستان

2021-08-19 / 1:30 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تواجه تهديدا من سوريا ودول أخرى أكثر أفغانستان.

جاء ذلك في تصريحات الرئيس الأمريكي قناة “ABC” الأمريكية، حول طريقة التعامل مع حكم طالبان، حيث أكد بايدن أنه ستكون طالبان بوضع ضغوط اقتصادية ودبلوماسية ودولية عليهم لتغيير سلوكهم.

وشدد بايدن على أن مجموعات إرهابية مثل القاعدة والدولة الإسلامية (المحظورة في روسيا الاتحادية) “تنتشر”، وأكد أن “هناك تهديد أكثر خطورة يأتي من شرق إفريقيا”.

وأشار إلى أن القوات الأمريكية ستبقى في أفغانستان حتى إجلاء آخر أميركي حتى وإن كان ذلك يعني تمديد عملها إلى ما بعد 31 غشت.

وقال بايدن إنه غير مقتنع أن حركة طالبان قد تغيرت منذ ممارساتها الوحشية مطلع الألفية.

وحول مصير النساء الأفغانيات قال بايدن: “فكرة أننا قادرون على ضمان حقوق النساء حول العالم بالقوة العسكرية ليست عقلانية”.

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