تقرير: طنجة تسجل انخفاضا في أسعار المواد الغذائية خلال يونيو

هبة بريس

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة طنجة، خلال يونيو المنصرم، انخفاضا مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وأوضح تقرير للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط ، أنه ،في شهر يونيو الماضي ، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة طنجة انخفاضا ب0.5 في المائة ،مقارنة مع الشهر السابق ، أما على المستوى السنوي فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك ب1.6 في المائة .

وحسب الوثيقة ، انخفضت أثمان المواد الغذائية ب 1.3 في المائة ، في يونيو مقارنة بشهر ماي ، وذلك تحت تأثير تراجع أسعار المواد المكونة للمجموعات التالية:”الفواكه ” (ناقص 6.1 في المائة) ،”السمك وفواكه البحر” ب (ناقص 6.0 في المائة) ، و ” الحليب،الجبن والبيض” ب (ناقص 1.5 في المائة) ،”اللحوم” ب (ناقص 1.3 في المائة)، و” الخبز والحبوب ” ب (ناقص 1.0 في المائة ) ، و “القهوة و الشاي والكاكاو” ب (ناقص 0.4 في المائة ) .

في حين، بلغ التغير الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية 0.1 في المائة ، ويعود هذا الارتفاع إلى تزايد أسعار المواد المكونة للأقسام التالية: ” المواصلات ” ب 0.5 في المائة ، و”السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى ” ب 0.4 في المائة ، و ” النقل ” ب 0.3 في المائة ، و “الصحة” ب0.1 في المائة ، كما عرفت مؤشرات أثمان أقسام أخرى انخفاضا ، وهي “الملابس والأحذية” (ناقص 0.2 في المائة ) ، و “الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل” ، و” الترفيه والثقافة” (ناقص 0.3 في المائة).

وعلى المستوى السنوي، ارتفعت أثمان المواد الغذائية ،ب1.1 في المائة في يونيو 2021 مقارنة بشهر يونيو من عام 2002 ، وذلك تحت تأثير تزايد أسعار المواد المكونة للمجموعات التالية: ” الزيوت والذهنيات “ب 9.8 في المائة ، و”اللحوم” ب 4.3 في المائة ، و “الخبز والحبوب ” ب 1.0 في المائة، و “السكر،المربى،العسل،الشكولاطة والحلويات” ب 0.6 في المائة ، و”التبغ” ب 4.5 في المائة .

و بلغ التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية 1.9 في المائة ، وقد تأرجح التباين الحاصل في الأقسام التي تشكل المواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 0.7 في المائة لقسم ” الترفيه والثقافة “، وارتفاع قدره 5.5 في المائة لقسم “النقل”.

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