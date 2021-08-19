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فرنسا تدرج المغرب والجزائر على القائمة الحمراء لوباء كورونا

2021-08-19 / 12:04 مساءً
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هبة بريس - متابعة

أصبح على الوافدين غير الملقّحين من المغرب والجزائر إلى فرنسا تقديم سبب ضروري للسفر وفحص سلبي النتيجة وعزل أنفسهم مدة عشرة أيام بعد صولهم، إثر إدراج البلدين على القائمة الحمراء لوباء كوفيد-19.

ونُشر المرسوم الصادر عن وزارة التضامن والصحة والمتضمن القواعد لهذين البلدين في الجريدة الرسمية الخميس على أن تدخل حيز التنفيذ السبت.

وتقديم مبرر ملحّ للسفر يجب أن يكون مدعوما بدليل، فيما يجب أن يكون الفحص السلبي النتيجة أجري ضمن الثماني والأربعين ساعة قبل الوصول إلى فرنسا، كما ينبغي على الملقحين تقديم دليل على أنهم تلقوا اللقاح.

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