كريمة غيت

بسبب إطلالاتها الجريئة.. كريمة غيث تتعرض لوابل من الإنتقادات

2021-08-19 / 11:36 صباحًا
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نجلاء مزيان - هبة بريس

تعرضت الفنانة المغربية كريمة غيث لموجة من الإنتقادات بسبب إطلالاتها، التي تحرص على نشرها بين الحين و الآخر بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات.

و وصف مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر التعاليق، (وصف) إطلالات كريمة غيث بالجريئة، خاصة الأخيرة، التي تظهر فيها و هي تقضي عطلتها بمصر.

و الجدير بالذكر أن خريجة ستار أكاديمي “كريمة”، شاركت مؤخرا في مسلسل ” سولو دموعي “، رفقة مجموعة من النجوم، حيث لاق أدائها صدى طيب بين متابعيها و محبيها.

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