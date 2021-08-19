الاتحاد الأوروبي: طالبان قد تختار الحكم منفردة وتقيم إمارة

2021-08-19 / 10:51 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن “طالبان” قد تختار الحكم منفردة وتقيم إمارة إسلامية، أو تشكل حكومة لتقاسم السلطة، منوها بتخوف الاتحاد من “سيطرة الصين وروسيا” على الوضع بأفغانستان.

ووصف مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، التطور الأخير للوضع في أفغانستان بأنه “كارثة وكابوس”، منوها بأن “عدم توقع عودة طالبان للسلطة ينم عن فشل المخابرات”.

وأضاف بوريل في تصريحات صحفية: “يجب ألا يسمح الاتحاد الأوروبي لروسيا والصين بالسيطرة على الوضع في أفغانستان، وأن تصبحا راعيين لكابل”.

وأبلغ بوريل البرلمان الأوروبي بأنه جرى نقل أول دفعة مؤلفة من 106 أشخاص من موظفي الاتحاد الأوروبي، نقلت جوا من أفغانستان ووصلت إلى مدريد.

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تعليق واحد

  1. يجب على المؤمنين بمحمد والخلفاء أن يحزموا حقائبهم ويذهبوا الى هناك خاصة الموجودون في بلاد الكفار.لقد أصبحت لكم امارة يطبق فيها ما تحبون وسوف تذكركم بمحمد وأصحابه سوف تعيشون أجمل الايام بعودتكم لقرون الجاهلية والسبي وتعدد الزوجات وقطع الرؤوس.من لا يريد الذهاب فسوف يحاسب امام ربه.ليس لكم عذر اليوم

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