حالات كورونا النشطة تواصل الارتفاع في المغرب وتقفز إلى 7360
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هذه حقيقة وفاة 16 مريضا ب”كورونا” بسبب نقص الأوكسجين بتارودانت

2021-08-19 / 10:32 صباحًا
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هبة بريس

نفت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم تارودانت، تسجيل 16 حالة وفاة خلال يوم واحد بسبب نقص في الأوكسجين بمستشفى المختار السوسي.

وأفادت المندوبية في بلاغ لها، أن الأطر الصحية بالمستشفى الإقليمي من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين ومستخدمين، يعملون ليلًا ونهارًا من أجل تقديم أفضل الخدمات لمرتفقينا رغم الضغط الكبير الذي تعرفه مصالحنا الصحية”.

وأضافت أنه يتم “توفير مادة الاوكسيجين بطريقة منتظمة ومتواصلة للمرضى بكل أجنحة كوفيد رغم كثرة الاستهلاك لهذه المادة الحيوية، و ما يصاحبها من صعوبات تقنية كما أن العمل جارٍ من طرف عدة متدخلين من أجل تعزيز مخزون الاوكسيجين بجناح إنعاش كوفيد”.

وشددت المندوبية على أنها تحتفظ بحقها في “المتابعة القانونية لكل من سولت له نفسه نشر الاكاذيب والمغالطات و تبخيس عمل الاطر الصحية”.

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‫8 تعليقات

  2. صراحة اصبح الوضع مقلقا في المستشفيات المغرب العميق لا خدمات ولا متابعة مرضى الممرضين كثر عليهم الشغل هذا كله المراقبة غير موجودة بتاتا والمرضى متضررين ساكتين على حقوقهم وليس بيدهم إلا لاحولة لهم ولا قوة الا بالله العلي العظيم

  3. للأسف الشديد نفس ماوقع في آسفي توفي اكثر2 شخص بسبب انقطاع الأكسجين والله اعلم ببقية المدن وبالاخير الوزارة تخرج ببيان تكذب تلك المزاعم ارواحهم بين اعناقهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم

  4. وماذا عن مستشفى محمد الخامس والاكثر من المستشفيات بالمغرب وفيات بالجملة بسبب انعدام الاوكسجين هل هذا كذب بما ان الوزارة نفت حادثة تارودانت دون ان تلجا إلى القضاء فاكيد ان الواقعة حقيقة فكذالك اين وصل التحقيق في وفاة الشابة في مراكش مباشرة بعد تلقيها لقاح جونسون لم نسمع شئ فهل تلك القضية دمست وذهبت الى سلة النفايات آه آه كم هي ارواح الناس رخيصة عندهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ربي ياخذ بحقهم

  5. ليست المسألة في النفي ولكن الحقيقة أكثر من ذلك المنظومة الصحية تهاونت كليا رغم هشاشتها فعدد الوفيات أكثر بكثير في المغرب حيث لا يمتلك دواء ولا اوكسجين ولا مستشفيات الاستقبال المرضى فعوض اصراف مبالغ هائلة في الإنتخابات وغيرها من الأموال التي تذهب هباء منثور فالاولوية تعود الى إنقاذ شعبنا من الهلاك بالاخص أمراض كورونا.

  6. كفايا علينا من الكذب والاستهزاء بالشعب المغربي نريد الملموس على أرض الواقع شعبنا يتوفى كل يوم امام اعيننا والمسؤولون لاتحركهم ياكما فالشعب يطالب بابسط الامور !؟؟

  7. حالة المستشفيات وال
    مؤسسات المغربية ينطبق عليها قول الشاعر:طال الليل واسود جانبه …الى اخر القصيدة فوالله او كان احد يراقبه لما حرك من هذآ جانبه

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