زهير البهاوي يحمس جمهوره لجديده الفني
نجلاء مزيان - هبة بريس
يستعد الفنان المغربي زهير البهاوي لطرح جديده الفني، عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”، في الأيام القليلة القادمة.
و نشر البهاوي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، مقطع فيديو من قلب الاستوديو الذي يسجل فيه جديده الغنائي مرفوقا بالتعليق التالي :”أغنية جديدة قريبا، كيف متوقعين يكون ستيل الأغنية”.
ويشار أن الفنان زهير البهاوي لعب دور البطولة مؤخرا في مسلسل “سولو دموعي”، و هي تعد أول تجربة له في مجال التمثيل.
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2 تعليقات
الناس كاتموت وشي وحدين عندهم الخاطر ديال الغنا و الشطيح و الرديح ، لا أدري في أي عالم نعيش فيه عفوك و مغفرتك يا رب.
الناس كاتموت وشي وحدين عندهم الخاطر ديال الغنا و الشطيح و الرديح ، لا أدري في أي عالم نعيش فيه عفوك و مغفرتك يا رب.