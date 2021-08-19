حسن نصر الله

حذّر إسرائيل وأمريكا من استهدافها.. نصرالله: سفينة نفط إيرانية ستبحر إلى لبنان

2021-08-19 / 9:33 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، اليوم الخميس، عن بدء استيراد النفط الإيراني إلى لبنان.

وقال نصر الله أمام الحشود التي تجمّعت في الضاحية الجنوبية وبعلبك وصور في ذكرى عاشوراء: “إن سفينتنا الأولى التي ستنطلق من إيران محملة بالمواد أنجزت كل الترتيبات وستبحر خلال ساعات إلى لبنان ببركة الإمام الحسين، وستتبع هذه السفينة سفينة أخرى وسفن أخرى، والمسألة ليست مسألة سفينة واحدة”، مشيراً إلى أن “الأولوية في السفينة الآتية من إيران هي للمازوت بسبب الأهمية الحياتية القصوى للمستشفيات والأفران”.

وحذّر نصرالله الأمريكيين والإسرائيليين من أن “السفينة التي ستبحر بعد ساعات سوف تصبح من اللحظة الأولى أرضاً لبنانية “، وقال: “لا يخطئ أحد ويدخل معنا في تحدّ بات يرتبط بعزة وإذلال شعبنا ونحن قوم نرفض أن يذل شعبنا، نرفض أن نُذل لا في حرب عسكرية ولا سياسية ولا اقتصادية والعالم كله يعرف قرارنا وعزمنا”.

ورأى نصر الله أن “عثور القوى الأمنية على ملايين الليترات من البنزين والمازوت يؤكد أن الأزمة مُفتعلة تهدف لإذلال اللبنانيين”، واعتبر أنه “كان يمكن معالجة الأزمة لو بادرت السلطة منذ البداية إلى حلّها بحزم”، وسأل: “هل تصرّف السلطة هو سوء تدبير أم فعل متعمد لتيأيس اللبنانيين؟”.

وهاجم نصرالله السفارة الأمريكية في لبنان، ووصفها بـ” الوكر المباشر لإدارة الحرب على لبنان”، وقال: “هذه سفارة تآمر على شعب لبنان”، وتوجّه إلأى البعض في الداخل اللبناني بالقول: “خذوا العبرة من أفغانستان”.

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‫3 تعليقات

  1. لعنة الله عليه لأن المسلم المؤمن يطلب ويأمل أن يبارك الله أعماله أما سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فنسأل لهم الله لهم السلام والرحمة عن جميع المسلمين آمين.

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