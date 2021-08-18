لشكر: “شاركنا في حكومة العثماني لإعادة الاعتبار للمؤسسات”

2021-08-18 / 11:42 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

انتقد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي حصيلة حكومة سعد الدين العثماني بالرغم من إعتباره لها بأنها أفضل من الحكومة التي سبقتها في إشارة منه لحكومة عبد الإله بنكيران.

و موازاة مع ذلك، أشاد لشكر بتدبير الحكومة لمرحلة جائحة كورونا و هو الأمر الذي تأتى بمتابعة دقيقة و مستمرة من الملك محمد السادس الذي كان حريصا على نجاح و حسن تدبير المرحلة.

و في الوقت ذاته، أكد الكاتب الأول لحزب الوردة في تصريح إعلامي أثناء مشاركته في برنامج حواري على إحدى القنوات الوطنية أن مشاركة حزبه في حكومة العثماني كان الهدف منها إعادة الاعتبار للمؤسسات، مضيفا بأنه شخصيا كان يطالب بتقليص عدد الحقائب الوزارية في الحكومة.

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