تزامنا و احتفالات عاشوراء.. ملثمين يخربون السيارات بالدار البيضاء

2021-08-18 / 11:32 مساءً
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تزامنا و الاحتفال بمناسبة عاشوراء و ما بات يرافقها من طقوس دخيلة على المجتمع المغربي، هاجم مجموعة من الشبان الملثمين السيارات و المواطنين بمنطقة درب السلطان بالدار البيضاء.

و حسب مصادر من عين المكان، فقد قام مجموعة من اليافعين الملثمين و المدججين بالعصي و الهراوات بمهاجمة السيارات و تخريب و تهشيم زجاجها.

كما حاول الملثمون المجهولي الهوية تعريض سلامة المواطنين للخطر من خلال ترويعهم و تهديدهم بالضرب و الاعتداء و إمطارهم بوابل من السب و الشتم و الكلام النابي قبل أن يفروا لوجهة غير معلومة.

و مباشرة فور تلقيها إخبارية بالموضوع، انتقلت دوريات أمنية على وجه السرعة لعين المكان حيث تم تحديد الخسائر و ملاحقة الملثمين الذين خربوا ممتلكات الغير و روعوا الساكنة في عز الحجر الصحي و حالة الطوارئ الصحية المفروضة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جريمتا قتل في ليلة واحدة تهزان مدينة فاس

جريمتا قتل في ليلة واحدة تهزان مدينة فاس

2021-08-19 / 3:33 مساءً
Photo of مصرع صياد هاوٍ ببحيرة سد الحسن الداخل ضواحي الرشيدية

مصرع صياد هاوٍ ببحيرة سد الحسن الداخل ضواحي الرشيدية

2021-08-19 / 3:10 مساءً
Photo of صادم : أم تقتل إبنها “الذي يعاني إعاقة” بشتوكة أيت باها

صادم : أم تقتل إبنها “الذي يعاني إعاقة” بشتوكة…

2021-08-19 / 2:42 مساءً
Photo of أمن البرنوصي يوقف شخصا “حطم” سيارات بالشارع العام

أمن البرنوصي يوقف شخصا “حطم” سيارات بالشارع العام

2021-08-19 / 12:26 مساءً
Photo of بالرصاص.. أمن البيضاء يوقف 30 مشجعا كرويا أحدثوا فوضى بالشارع

بالرصاص.. أمن البيضاء يوقف 30 مشجعا كرويا أحدثوا فوضى…

2021-08-19 / 11:13 صباحًا
Photo of مركز تدبير المخاطر يعلن السيطرة على حريق غابات شفشاون

مركز تدبير المخاطر يعلن السيطرة على حريق غابات شفشاون

2021-08-18 / 10:32 مساءً
Photo of أمن البيضاء يوضح بخصوص إدعاءات بالتعنيف والتلفيق في حق موقوفين

أمن البيضاء يوضح بخصوص إدعاءات بالتعنيف والتلفيق في حق…

2021-08-18 / 6:30 مساءً
Photo of فرقة محاربة العصابات تطيح بأفراد عصابة إجرامية بطنجة

فرقة محاربة العصابات تطيح بأفراد عصابة إجرامية بطنجة

2021-08-18 / 3:28 مساءً
Photo of أمن مكناس يوقف شقيقين متورطين في قتل شاب

أمن مكناس يوقف شقيقين متورطين في قتل شاب

2021-08-18 / 11:06 صباحًا
Photo of تنامي ظاهرة السرقة بالدراجات النارية بأكادير

تنامي ظاهرة السرقة بالدراجات النارية بأكادير

2021-08-18 / 10:55 صباحًا

تعليق واحد

  1. لدلك يحب استعمل سلاح من شرطة
    مرحبا في البرج عمر مكناس كولومبي
    المهلوسة شباب برميل متفجرة وشعلة
    حبوب الهلوسة أخطر مخدر في المصائب
    نرجو ونامل خير ياوطني الغالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق