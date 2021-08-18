تزامنا و احتفالات عاشوراء.. ملثمين يخربون السيارات بالدار البيضاء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تزامنا و الاحتفال بمناسبة عاشوراء و ما بات يرافقها من طقوس دخيلة على المجتمع المغربي، هاجم مجموعة من الشبان الملثمين السيارات و المواطنين بمنطقة درب السلطان بالدار البيضاء.
و حسب مصادر من عين المكان، فقد قام مجموعة من اليافعين الملثمين و المدججين بالعصي و الهراوات بمهاجمة السيارات و تخريب و تهشيم زجاجها.
كما حاول الملثمون المجهولي الهوية تعريض سلامة المواطنين للخطر من خلال ترويعهم و تهديدهم بالضرب و الاعتداء و إمطارهم بوابل من السب و الشتم و الكلام النابي قبل أن يفروا لوجهة غير معلومة.
و مباشرة فور تلقيها إخبارية بالموضوع، انتقلت دوريات أمنية على وجه السرعة لعين المكان حيث تم تحديد الخسائر و ملاحقة الملثمين الذين خربوا ممتلكات الغير و روعوا الساكنة في عز الحجر الصحي و حالة الطوارئ الصحية المفروضة.
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تعليق واحد
لدلك يحب استعمل سلاح من شرطة
مرحبا في البرج عمر مكناس كولومبي
المهلوسة شباب برميل متفجرة وشعلة
حبوب الهلوسة أخطر مخدر في المصائب
نرجو ونامل خير ياوطني الغالي