لشكر: “لا تجمعني أي روابط مع البام و التحالف معهم غير ممكن”

2021-08-18 / 11:25 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي خلال مروره الإعلامي بإحدى القنوات الوطنية اليوم أن تحالفه مع حزب الأصالة و المعاصرة يظل مستبعدا.

و أرجع لشكر سبب ذلك لغياب أي صلة وصل بين حزبه و حزب البام، حيث أكد بأن التحالفات المستقبلية بعد الانتخابات المقبلة ستكون فيها الأولوية للأحزاب التي لها قواسم مشتركة مع حزبه.

و أوضح لشكر بأن الاتحاد الاشتراكي لا يمكن أن يفتح ذراعيه في البداية إلا لما هو موجود من اليسار ثم بعد ذلك الليبراليين الحقيقيين في الأحزاب الوطنية و الحديثة.

و استبعد لشكر تحالف حزب الوردة مع الجرار قائلا: “شنو كيجمع بيني و بينهم، والو، هما لبارح صدرو بلاغ مع المحافظين”.

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