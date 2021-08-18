نشطاء مغاربة يسخرون من بيان تبون و يصفونه ب “المثير للشفقة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بلاغ غبي من سلطة غبية تريد استغباء شعبها بطريقة أغبى، بهاته العبارة عقب أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على بيان الرئاسة الجزائرية الذي صدر اليوم و الذي هاجم من خلاله حكام قصر المرادية جارهم المغرب و اتهموه بأشياء لا توجد سوى في مخيلاتهم التي لا تجيد شيئا عدا حبك الروايات و خط السيناريوهات و توجيه الانتقادات لبلد جار إسمه المغرب اختار نهج سياسة اليد الممدودة و حسن الجوار إيمانا منه بعمق العلاقات الراسخة بين شعبين تربطهما أكثر من صلة.
و كتب أحد نشطاء الفايسبوك المغاربة عبارة: “هناك المتحور الهندي و هناك المتحور الجزائري، الفرق بين الاثنين هو أن الأول يصيب الجهاز المناعي و الثاني أصاب حكام العسكر لدرجة أصبحوا يستفيقون على إسم المغرب و ينامون على إيقاعه”.
و كتب ناشط آخر: “وا جيران هادو عطانا الله يا خو، في الوقت لي المغرب عطاهم فرصة للاستفادة من اليد الممدوة، حكامهم يهاجموننا و يتهموننا و يحلمون بنا ليلا نهار”.
و أجمع غالبية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على أن بلاغ الرئاسة الجزائرية مثير للشفقة و يدعو للسخرية، حيث حاول من خلاله حكام العسكر تبرير فشلهم في توفير حياة كريمة للجزائريين من خلال توجيه النقاش و تحوير مضامينه باستغلال إسم المغرب لإلهاء شعبهم المقهور رغم توفر الجزائر على خيرات يفترض أن تجعل من شعبها الأغنى بالقارة.
هذا و كان بيان لرئاسة الجزائر قد أكد أن المجلس الأعلى للأمن قرر زيادة على التكفل بالمصابين، تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في جريمة حرق الغابات بالجزائر ، وكل المنتمين للحركتين اللتان وصفهما ب “الإرهابيتين” و “اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية” ، إلى غاية استئصالهما جذريا، لا سيما (الماك) التي تتلقّى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني، حيث تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضدّ الجزائر، إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية، يقول بيان رئاسة الجارة الشرقية.
9 تعليقات
مسكين هذا الرئيس الجزائري الذي فرضه الجنرال المقتول كايد صالح على الشعب الجزائري واكمل اللعبة قاتله شنقريخة واكيد نفس المصير سيلقاه هذا الرئيس المسكين المغلوب على أمره.كان الله في عونه وعون الشعب الجزائري الذي بح صوته بدولة مدنية وليست عسكرية.
كانو عشرة في عقل دابا واقيلا كورونا رداتهم مليون في عقل
الله يهديهم على المغاربة سيادهم و صافي
تكثيف المراقبة على الحدود الغربية حتى لا يهرب الجزائريين الى المغرب لان العديد من الجزائريين يطالبون تبون بفتح هذه الحدود
عصابة الكابرانات على شفا حفرة من السقوط وأيامها بقيت معدودة فالحراك مستمر والجزائريون الرجال الأحرار مصممون العزم على بناء دولة مدنية ومحاكمة الكابرانات وأزلامهم وإعادة الإعتبار للجيش في ثكناته ليقوم بدوره الطبيعي في الدفاع عن الوطن بعيدا عن السياسة، للسياسة رجالها وللدفاع رجاله أما تبون الطرطور والكابرانات فإلى مزبلة التاريخ.
فعلا الله يرحم الحسن الثاني ملي قال شوفو مع من حشرنا الله الله كجيران.
الله يرد بيهم والله يفكهم من كابرانات فرنسا ومرتزقتهم عصابة بوزرزور
الان ولا داعي للشك ان بو خروبة زرع بذرة السك والبهتان في نفوس الحكام الجزائريين ليبقى الحقد والضغينة سيد الموقف وما بيان ذلك المعتوه الرئيس الذي لا سيادة على رايه يبين الغباء ثم الحقد والضغينة ضد بلدنا المغرب فسنبقى مجندين وراء ملكنا المحبوب ندافع بالغالي والنفيس حتى يرث الله الارض
فنحن نعرف جيدا ان الجزائر خليقة فرنسا انبتتفيها هذه الشمائل عن طريق عميلها بوخروبة ثم بوتفليقة ثم الان استحيى ذكر اسمه مع ذلك الكبران شنقريحة الذي كان اسيرا في امغالا و نقول هرب مع العلم ان المغاربة اطلقوا سراحه لان بوخروبة طلب من العاهل السعودي ان يتوسط لدى المغفوروالمشمول بعفو الله عز وجل المرحوم الحسن الثاني ليفرج عن الجنود الاسرى الجزائريين وما مقولة حكرونا المغابة ستبقى في ذهنهم لانه في الحقيقة انتصار مغربي ساحق على كل المستويات لانهم هم بدؤوا بالحرب وكذبوا على العالم ولكن المغرب يقف دائما بالمرصاد
والله مع الحق
عجيب امر هؤلاء الفاسدين. ينهبون اموال الجزائر و يحاولو الهاء الشعب باكاذيب و اختلاق اهداف للالهاء عن المشاكل الحقيقية.
السلام عليكم،اظن انه يجب على المغاربة كافة أن يكفوا على الرد على حكام الجزائر لان أمرهم ميؤوس منه.لدا أعطوا الكير أي التجاهل ثم التجاهل لعل الله يرده إلى عقولهم.لانهم ربما أصيبوا بالسكزوفرينيا. معمارية علينا أن نحافظ على وحدتنا وراء ملكنا و الله ولي التوفيق.
دولة تحكمها عصابة بدون مستوى ثقافي اختصاصهم الوحيد سرقة ثروات الشعب الجزائري الشقيق وزرع الفتنة بين الأشقاء ثروت هاءلة سرقت والباقي صرف على عصابة ليستعملها العسكر ضد الشعب اذا أراد إزاحة هذا النضام المعفن الذي أكل الاخضر واليابس وقتل رجال وشباب .