رئيس الصين يدعو أثرياء بلاده لتوزيع الثروات مع أبناء الشعب

2021-08-18 / 10:40 مساءً
0

هبة بريس ـ وكالات

دعا الرئيس الصيني أثرياء بلاده و كبريات الشركات و رجال الأعمال لتقاسم الثروة مع المجتمع و إعادة توزيع الثروات بما يضمن العيش الكريم و الرخاء الاجتماعي لكافة الصينيين.

و أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن خطة لـ”الرخاء المشترك” تشمل تنظيم الدخل وإعادة توزيعه، ورد الأثرياء الجميل للمجتمع.

و حسب وكالات انباء دولية، فقد دعا الرئيس شي جين بينغ إلى “تنظيم أقوى للمداخيل المرتفعة” في أحدث إشارة إلى أن حملة مدتها 10 أشهر تستهدف أكبر شركات التكنولوجيا في الصين تتوسع بسرعة لتشمل أهدافا اجتماعية أوسع.

وفي اجتماع للجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالحزب الشيوعي، تعهد المسؤولون بـ”تعزيز تنظيم وتعديل الدخل المرتفع، وحماية الدخل القانوني، وتعديل الدخل الفاحش، وتشجيع الفئات والشركات ذات الدخل المرتفع على رد الجميل للمجتمع أكثر”، وفقا لملخص الاجتماع الذي نشرته وكالة أنباء “شينخوا” الرسمية.

كما تعهد المسؤولون أيضا بتوسيع حجم مجموعة الدخل المتوسط وزيادة الإيرادات للفئات ذات الدخل المنخفض، وحظر الدخل غير المشروع لتعزيز العدالة الاجتماعية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمريكا تعلن رسميا إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح بداية من 20 شتنبر

أمريكا تعلن رسميا إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح بداية…

2021-08-18 / 8:41 مساءً
Photo of رئيس الجزائر يدعو الجيش لتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود

رئيس الجزائر يدعو الجيش لتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود

2021-08-18 / 8:24 مساءً
Photo of الجزائر.. حركة استقلال القبايل تكذب اتهامات العسكر وتطالب بتحقيق دولي

الجزائر.. حركة استقلال القبايل تكذب اتهامات العسكر وتطالب بتحقيق…

2021-08-18 / 5:52 مساءً
Photo of الجزائر تعلن السيطرة على جميع الحرائق في عموم البلاد

الجزائر تعلن السيطرة على جميع الحرائق في عموم البلاد

2021-08-18 / 3:51 مساءً
Photo of لأسباب إنسانية.. الإمارات تؤكد استضافتها الرئيس الأفغاني وعائلته

لأسباب إنسانية.. الإمارات تؤكد استضافتها الرئيس الأفغاني وعائلته

2021-08-18 / 2:58 مساءً
Photo of البرلمان الأوروبي: لا يمكننا ترك الأفغان “يواجهون الانتقام”

البرلمان الأوروبي: لا يمكننا ترك الأفغان “يواجهون الانتقام”

2021-08-18 / 2:12 مساءً
Photo of الخارجية الإسرائيلية تؤكد موعد افتتاح سفارتين للمغرب والبحرين

الخارجية الإسرائيلية تؤكد موعد افتتاح سفارتين للمغرب والبحرين

2021-08-18 / 1:21 مساءً
Photo of لن تتكرر قبل عام 2032.. سماء الوطن العربي تشهد ظاهرة فلكية

لن تتكرر قبل عام 2032.. سماء الوطن العربي تشهد…

2021-08-18 / 12:37 مساءً
Photo of مصرع شخص في حرائق الغابات بفرنسا

مصرع شخص في حرائق الغابات بفرنسا

2021-08-18 / 12:06 مساءً
Photo of جونسون: نجحنا في المهمة الأساسية في أفغانستان

جونسون: نجحنا في المهمة الأساسية في أفغانستان

2021-08-18 / 11:18 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق