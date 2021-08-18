رئيس الصين يدعو أثرياء بلاده لتوزيع الثروات مع أبناء الشعب

هبة بريس ـ وكالات

دعا الرئيس الصيني أثرياء بلاده و كبريات الشركات و رجال الأعمال لتقاسم الثروة مع المجتمع و إعادة توزيع الثروات بما يضمن العيش الكريم و الرخاء الاجتماعي لكافة الصينيين.

و أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن خطة لـ”الرخاء المشترك” تشمل تنظيم الدخل وإعادة توزيعه، ورد الأثرياء الجميل للمجتمع.

و حسب وكالات انباء دولية، فقد دعا الرئيس شي جين بينغ إلى “تنظيم أقوى للمداخيل المرتفعة” في أحدث إشارة إلى أن حملة مدتها 10 أشهر تستهدف أكبر شركات التكنولوجيا في الصين تتوسع بسرعة لتشمل أهدافا اجتماعية أوسع.

وفي اجتماع للجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالحزب الشيوعي، تعهد المسؤولون بـ”تعزيز تنظيم وتعديل الدخل المرتفع، وحماية الدخل القانوني، وتعديل الدخل الفاحش، وتشجيع الفئات والشركات ذات الدخل المرتفع على رد الجميل للمجتمع أكثر”، وفقا لملخص الاجتماع الذي نشرته وكالة أنباء “شينخوا” الرسمية.

كما تعهد المسؤولون أيضا بتوسيع حجم مجموعة الدخل المتوسط وزيادة الإيرادات للفئات ذات الدخل المنخفض، وحظر الدخل غير المشروع لتعزيز العدالة الاجتماعية.

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