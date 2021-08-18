مركز تدبير المخاطر يعلن السيطرة على حريق غابات شفشاون

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلن المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية عن السيطرة الكاملة على حرائق غابات شفشاون و التي خلفت خسائر تقارب 1100 هكتار من الأراضي الغابوية.

و أوضح المركز أنه قد تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع نهاية الأسبوع الماضي في غابة “سوكنا ” الواقعة بين جماعتي تنقوب والدردارة بإقليم شفشاون.

و أكد مركد تدبير المخاطر أن النيران التهمت حوالي 1100 هكتار من الغطاء النباتي، قبل أن تتم السيطرة على الحريق.

و تم خلال عملية إخماد الحريق تعبئة حوالي 520 عنصرا من المياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وكذا السلطات المحلية، مدعومين بوسائل تقنية برية، وأربع طائرات متخصصة في إخماد النيران من نوع “كانادير” تابعة للقوات المسلحة الملكية وأربع طائرات أخرى تابعة للدرك الملكي من نوع “توربو تراش”.

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