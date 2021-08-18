ولد سلمى: “رسائل عديدة تحملها واقعة قصف شاحنة قرب مخيمات تندوف”

2021-08-18 / 9:47 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

علق مصطفى ولد سلمى على واقعة تعرض شاحنة للقصف بالقرب من مخيمات تندوف، حيث و لحدود الساعة لم يتم إصدار أي بيان رسمي حول الجهة التي قامت بالقصف و لا أسباب ذلك.

و كتب ولد سلمى بصفحته الشخصية قائلا: “تعرضت اليوم شاحنة مدنية لقصف بصاروخ في منطقة “الكاعة جنوب السبطي” على بعد أقل من 6 كيلومترات عن بوابة الدخول الى المخيمات، او ما يسميه سكان المخيمات شرطة الحدود في منطقة السبطي.

و أضاف:”الشاحنة مملوكة لابراهيم ولد محمد ولد البيه من قبيلة لموذنين، الشاحنة أستهدفت في المنطقة التي قالت مجلة الجيش الجزائري منذ شهر بأنها شهدت ترسيم حدود بين الجمهورية الجزائرية و الجمهورية الصحراوية”.

و زاد قائلا: “لا تزال ملابسات الحادثة غير واضحة، فمن قصف الشاحنة أراد إرسال رسالة و لم يقصد التدمير، فلم يتعرض من كانوا في مقدمة الشاحنة لأي إصابات”.

و شدد ولد سلمى قائلا:”إذا كان مصدر الصاروخ مسيرة مغربية كما يشاع لدى سكان المخيمات، فالأمر فيه الكثير من التحدي و الثقة بالنفس، لأنه لم يعد بإمكان طائر يطير أن يخرج من المخيمات الا عبر الاراضي الموريتانية، و قد تكون رسالة مغربية الى الجزائر ردا على الاستفزازات الجزائرية و منها ترسيم الحدود مع جبهة البوليساريو. فالحادثة وقعت في المنطقة المشمولة بعملية الترسيم”.

و أضاف:”هناك إحتمال غير مستبعد ان تكون جبهة البوليساريو هي من وراء الحادثة، لارهاب سكان المخيمات و منعهم من الخروج بعدما عجزت عن إقناع شباب المخيمات بالانخراط في جيشها، و أصبحت قرارات منع التراخيص خارج المخيمات محرجة و ضاغطة على قيادة الجبهة التي تحاول إقناع سكان المخيمات بحرب لا توجد خارج وكالة أنبائها الرسمية”.

و في انتظار بيان رسمي من هذا الطرف او ذاك تبقى حادثة اليوم التي وقعت على تخوم المخيمات، و قرب بوابتها الرسمية على الحدود الجزائرية، تحمل العديد من الرسائل، يقول ولد سلمى.

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‫4 تعليقات

  1. العصابة الحاكمة في الجزاءر تريد تغيير البوصلة وافتعال حرب مع المغرب للخروج من ورطة القبايل
    هده الحرب سيكون وقودها البسطاء من الصحراويين المحتجزين في تندوف
    ولكن بعون وقوة الله عز وجل سينقلب السحر على الساحر كما وقع في الكركرات
    ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    ولا غالب الا الله شعار الإمبراطورية المغربية

  2. انتم كل حروبكم و هجماتكم في العالم الافتراضي يعني في النات من داخل جحوركم ولاكن في الواقع ليست لكم الجرءة لفعل ذلك لانكم تعرفون انه سيكون نهاية مهلكتكم ونحن ننتضر اي غلطة منكم يعني ذريعة لتدميركم

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